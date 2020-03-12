Додано: Суб 14 бер, 2020 16:18

Блин, читайте внимательно что за ограничения вводятся.



Чарртерные рейсы запланированные вернут всех кого положено, но на обсервацию прибывших обещают садить.



Отменили регулярное авиасообщение.



В Индии вообще никто не болеет



Первый подтвержденный случай заражения вирусом COVID-19 в Руанде. Человек прилетел в Руанду из Мумбаи(небольшого индийского города с населением 20 млн) 8 марта.

Интересно, что первый случай заражения в Мумбаи был зафиксирован на 3 дня позже. Все еще только начинается.



Аналогично прилетевших из Турции отлавливали в сингапуре еще недели 2 назад. Первого в Турции подтвердили тоже спустя дней 6-7, а сейчас аж 2.

Причем Турция - основной реципиент пассажиропотока из Ирина



Тоже самое почти с Египтом - в других странах прибывших из Египта больных больше, чем в самом Египте обнаружено. Задал вопрос о ситуации знакомым, которые управляют несколькими отелями - ответ: "Все там будем"...

Востаннє редагувалось Corpocrator в Суб 14 бер, 2020 16:23, всього редагувалось 1 раз.

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