RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 262263264265
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 17:13

  Corpocrator написав:Блин, читайте внимательно что за ограничения вводятся.

Чарртерные рейсы запланированные вернут всех кого положено, но на обсервацию прибывших обещают садить.

Отменили регулярное авиасообщение.

В Индии вообще никто не болеет

Первый подтвержденный случай заражения вирусом COVID-19 в Руанде. Человек прилетел в Руанду из Мумбаи(небольшого индийского города с населением 20 млн) 8 марта.
Интересно, что первый случай заражения в Мумбаи был зафиксирован на 3 дня позже. Все еще только начинается.

Аналогично прилетевших из Турции отлавливали в сингапуре еще недели 2 назад. Первого в Турции подтвердили тоже спустя дней 6-7, а сейчас аж 2.
Причем Турция - основной реципиент пассажиропотока из Ирина

Тоже самое почти с Египтом - в других странах прибывших из Египта больных больше, чем в самом Египте обнаружено. Задал вопрос о ситуации знакомым, которые управляют несколькими отелями - ответ: "Все там будем"...

Индийские медики определили заражение новым коронавирусом у 3-летнего ребенка из штата Керала
https://www.rbc.ua/rus/news/indii-vperv ... 43957.html
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5937
З нами з: 20.11.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 1486 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 17:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Молдове уже 12 случаев.
Закрыли даже центральный городской рынок Кишинева.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15735
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4018 раз.
Подякували: 6233 раз.
 
Профіль
21
3
5
  #<1 ... 262263264265
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 19professor69, unicdima, Vorlon, Yuri_61 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 682, 683, 684
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6830 1525068
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 20:01
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.