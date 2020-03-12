Corpocrator написав:Блин, читайте внимательно что за ограничения вводятся.
Чарртерные рейсы запланированные вернут всех кого положено, но на обсервацию прибывших обещают садить.
Отменили регулярное авиасообщение.
В Индии вообще никто не болеет
Первый подтвержденный случай заражения вирусом COVID-19 в Руанде. Человек прилетел в Руанду из Мумбаи(небольшого индийского города с населением 20 млн) 8 марта. Интересно, что первый случай заражения в Мумбаи был зафиксирован на 3 дня позже. Все еще только начинается.
Аналогично прилетевших из Турции отлавливали в сингапуре еще недели 2 назад. Первого в Турции подтвердили тоже спустя дней 6-7, а сейчас аж 2. Причем Турция - основной реципиент пассажиропотока из Ирина
Тоже самое почти с Египтом - в других странах прибывших из Египта больных больше, чем в самом Египте обнаружено. Задал вопрос о ситуации знакомым, которые управляют несколькими отелями - ответ: "Все там будем"...
Corpocrator написав:Чарртерные рейсы запланированные вернут всех кого положено, но на обсервацию прибывших обещают садить.
Это в теории. В теории также до 16 марта 23:59 самолёты должны летать без изменений. По факту, вчера люди не улетели, Египет, Шарм-эль-шейх, т. к. самолёт просто не прилетел. Видимо, не выгодно летать авиакомпаниям в одну сторону пустым. Скорее всего просто скинут всех на государство, типа "эвакуируйте"
тарасов написав:Коллеги, может кто в курсе, какие хоть лекарства купить, на всякий случай, от этой заразы, есть же какие то вспомогательные...
Смотрите рекомендации главного пульмонолога России. Тема лекарств с 13 до 16 минуты, если совсем хреново но там всё сложно, и с 22 минуты, если получше состояние. Вообще достаточно познавательно говорит, можно всё посмотреть, я узнал кое-что новое.
ПыСы. А где кстати главный пульмонолог Украины прячется ? Я так понимаю здесь доктор Комаровский единственный кто по теме пытается внятно разъяснять.
Corpocrator написав:Блин, читайте внимательно что за ограничения вводятся.
Чарртерные рейсы запланированные вернут всех кого положено, но на обсервацию прибывших обещают садить.
Отменили регулярное авиасообщение.
В Индии вообще никто не болеет
Первый подтвержденный случай заражения вирусом COVID-19 в Руанде. Человек прилетел в Руанду из Мумбаи(небольшого индийского города с населением 20 млн) 8 марта. Интересно, что первый случай заражения в Мумбаи был зафиксирован на 3 дня позже. Все еще только начинается.
Аналогично прилетевших из Турции отлавливали в сингапуре еще недели 2 назад. Первого в Турции подтвердили тоже спустя дней 6-7, а сейчас аж 2. Причем Турция - основной реципиент пассажиропотока из Ирина
Тоже самое почти с Египтом - в других странах прибывших из Египта больных больше, чем в самом Египте обнаружено. Задал вопрос о ситуации знакомым, которые управляют несколькими отелями - ответ: "Все там будем"...