Corpocrator написав:

Блин, читайте внимательно что за ограничения вводятся.Чарртерные рейсы запланированные вернут всех кого положено, но на обсервацию прибывших обещают садить.Отменили регулярное авиасообщение.В Индии вообще никто не болеетПервый подтвержденный случай заражения вирусом COVID-19 в Руанде. Человек прилетел в Руанду из Мумбаи(небольшого индийского города с населением 20 млн) 8 марта.Интересно, что первый случай заражения в Мумбаи был зафиксирован на 3 дня позже. Все еще только начинается.Аналогично прилетевших из Турции отлавливали в сингапуре еще недели 2 назад. Первого в Турции подтвердили тоже спустя дней 6-7, а сейчас аж 2.Причем Турция - основной реципиент пассажиропотока из ИринаТоже самое почти с Египтом - в других странах прибывших из Египта больных больше, чем в самом Египте обнаружено. Задал вопрос о ситуации знакомым, которые управляют несколькими отелями - ответ: "Все там будем"...