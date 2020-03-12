RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 263264265266>
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 17:13

  Corpocrator написав:Блин, читайте внимательно что за ограничения вводятся.

Чарртерные рейсы запланированные вернут всех кого положено, но на обсервацию прибывших обещают садить.

Отменили регулярное авиасообщение.

В Индии вообще никто не болеет

Первый подтвержденный случай заражения вирусом COVID-19 в Руанде. Человек прилетел в Руанду из Мумбаи(небольшого индийского города с населением 20 млн) 8 марта.
Интересно, что первый случай заражения в Мумбаи был зафиксирован на 3 дня позже. Все еще только начинается.

Аналогично прилетевших из Турции отлавливали в сингапуре еще недели 2 назад. Первого в Турции подтвердили тоже спустя дней 6-7, а сейчас аж 2.
Причем Турция - основной реципиент пассажиропотока из Ирина

Тоже самое почти с Египтом - в других странах прибывших из Египта больных больше, чем в самом Египте обнаружено. Задал вопрос о ситуации знакомым, которые управляют несколькими отелями - ответ: "Все там будем"...

Индийские медики определили заражение новым коронавирусом у 3-летнего ребенка из штата Керала
https://www.rbc.ua/rus/news/indii-vperv ... 43957.html
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5939
З нами з: 20.11.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 1486 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 17:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Молдове уже 12 случаев.
Закрыли даже центральный городской рынок Кишинева.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15743
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4018 раз.
Подякували: 6234 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 18:11

  Corpocrator написав:Чарртерные рейсы запланированные вернут всех кого положено, но на обсервацию прибывших обещают садить.

Это в теории. В теории также до 16 марта 23:59 самолёты должны летать без изменений. По факту, вчера люди не улетели, Египет, Шарм-эль-шейх, т. к. самолёт просто не прилетел. Видимо, не выгодно летать авиакомпаниям в одну сторону пустым. Скорее всего просто скинут всех на государство, типа "эвакуируйте"
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2568
З нами з: 10.05.14
Подякував: 171 раз.
Подякували: 387 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 18:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Москве коронавирусом заболели три школьника.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15743
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4018 раз.
Подякували: 6234 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 18:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Коллеги, может кто в курсе, какие хоть лекарства купить, на всякий случай, от этой заразы, есть же какие то вспомогательные...
тарасов
 
Повідомлень: 376
З нами з: 20.03.14
Подякував: 98 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 18:17

  тарасов написав:Коллеги, может кто в курсе, какие хоть лекарства купить, на всякий случай, от этой заразы, есть же какие то вспомогательные...


Смотрите рекомендации главного пульмонолога России.
Тема лекарств с 13 до 16 минуты, если совсем хреново но там всё сложно, и с 22 минуты, если получше состояние.
Вообще достаточно познавательно говорит, можно всё посмотреть, я узнал кое-что новое.

ПыСы. А где кстати главный пульмонолог Украины прячется ? Я так понимаю здесь доктор Комаровский единственный кто по теме пытается внятно разъяснять.

https://www.youtube.com/watch?v=FbRJLcRBSOY
Востаннє редагувалось freeze в Суб 14 бер, 2020 18:23, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15743
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4018 раз.
Подякували: 6234 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 18:19

  тарасов написав:Коллеги, может кто в курсе, какие хоть лекарства купить, на всякий случай, от этой заразы, есть же какие то вспомогательные...

Вы считаете что если есть лекарства надо перекрывать границы? Почитайте freeze, отлично всё описал и кальвадос для настроения тоже у каждого свой должен быть, цифры на табло пока не радуют...
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2121
З нами з: 04.03.15
Подякував: 60 раз.
Подякували: 350 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 18:25

  edvardd написав:
  Corpocrator написав:Блин, читайте внимательно что за ограничения вводятся.

Чарртерные рейсы запланированные вернут всех кого положено, но на обсервацию прибывших обещают садить.

Отменили регулярное авиасообщение.

В Индии вообще никто не болеет

Первый подтвержденный случай заражения вирусом COVID-19 в Руанде. Человек прилетел в Руанду из Мумбаи(небольшого индийского города с населением 20 млн) 8 марта.
Интересно, что первый случай заражения в Мумбаи был зафиксирован на 3 дня позже. Все еще только начинается.

Аналогично прилетевших из Турции отлавливали в сингапуре еще недели 2 назад. Первого в Турции подтвердили тоже спустя дней 6-7, а сейчас аж 2.
Причем Турция - основной реципиент пассажиропотока из Ирина

Тоже самое почти с Египтом - в других странах прибывших из Египта больных больше, чем в самом Египте обнаружено. Задал вопрос о ситуации знакомым, которые управляют несколькими отелями - ответ: "Все там будем"...

Индийские медики определили заражение новым коронавирусом у 3-летнего ребенка из штата Керала
https://www.rbc.ua/rus/news/indii-vperv ... 43957.html


У них все начинается
India
Confirmed: 87
Deaths: 2
Recovered: 4
Active: 81
Renee
 
Повідомлень: 120
З нами з: 22.10.19
Подякував: 34 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 18:29

  тарасов написав:Коллеги, может кто в курсе, какие хоть лекарства купить, на всякий случай, от этой заразы, есть же какие то вспомогательные...

просто и эффективно Зображення
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3923
З нами з: 03.12.14
Подякував: 493 раз.
Подякували: 582 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 18:36

  stm написав:
  тарасов написав:Коллеги, может кто в курсе, какие хоть лекарства купить, на всякий случай, от этой заразы, есть же какие то вспомогательные...

Вы считаете что если есть лекарства надо перекрывать границы? Почитайте freeze, отлично всё описал и кальвадос для настроения тоже у каждого свой должен быть, цифры на табло пока не радуют...



Пишут, что это сегодня в Кишиневе.
Товарищ затарился на время карантина и думает, что же еще купить. :D

Зображення
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15743
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4018 раз.
Подякували: 6234 раз.
 
Профіль
21
3
5
  #<1 ... 263264265266>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot, varlo, Дед Мороз і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 682, 683, 684
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6830 1525098
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 20:01
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (18103)
14.03.2020 19:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.