Диагностические системы для определения коронавируса COVID-19, произведенные в России, дают результат максимум в течение четырех часов. Использование этого метода дает тест-системам значительные преимущества, подчеркивается в сообщении. Во-первых, метод обладает высокой чувствительностью - с использованием разработанных тест-систем возможно обнаруживать единичные копии вирусов. А во-вторых, для диагностирования заболевания нет необходимости отбирать кровь: достаточно отобрать ватным тампоном образец из носоглотки.
По состоянию на 14 марта в России проведено 94,8 тыс. тестов на коронавирус.
Как сообщалось, тесты делают не только всем приезжающим из неблагополучных по коронавирусу стран, но и каждому пациенту с пневмонией в РФ.
artlife написав:Диагностические системы для определения коронавируса COVID-19, произведенные в России, дают результат максимум в течение четырех часов. Использование этого метода дает тест-системам значительные преимущества, подчеркивается в сообщении. Во-первых, метод обладает высокой чувствительностью - с использованием разработанных тест-систем возможно обнаруживать единичные копии вирусов. А во-вторых, для диагностирования заболевания нет необходимости отбирать кровь: достаточно отобрать ватным тампоном образец из носоглотки.
По состоянию на 14 марта в России проведено 94,8 тыс. тестов на коронавирус.
Как сообщалось, тесты делают не только всем приезжающим из неблагополучных по коронавирусу стран, но и каждому пациенту с пневмонией в РФ.
То неудивительно, в России есть под Новосибирском государственный центр вирусологии Вектор, где работают сотни людей, туда вбуханы миллиарды. В январе за неделю они разработали и выпустили первый образец тест системы по коронавирусу. Даже китайцы ошалели от скорости. Тесты точные и все хвалят, выпускаются там же ежедневно в большом количестве, в том числе на экспорт.
Сегодня в Украине на утро по моему были проверены тестами на коронавирус 54 человека, и жалкие 100 миллионов гривен выделили на закупки оборудования к эпидемии на неделе. У меня нет слов. Фактически по 2 гривни на человека.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 14 бер, 2020 18:57, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
тарасов написав:Коллеги, может кто в курсе, какие хоть лекарства купить, на всякий случай, от этой заразы, есть же какие то вспомогательные...
Смотрите рекомендации главного пульмонолога России. Тема лекарств с 13 до 16 минуты, если совсем хреново но там всё сложно, и с 22 минуты, если получше состояние. Вообще достаточно познавательно говорит, можно всё посмотреть, я узнал кое-что новое.
ПыСы. А где кстати главный пульмонолог Украины прячется ? Я так понимаю здесь доктор Комаровский единственный кто по теме пытается внятно разъяснять.
artlife написав:Диагностические системы для определения коронавируса COVID-19, произведенные в России, дают результат максимум в течение четырех часов. Использование этого метода дает тест-системам значительные преимущества, подчеркивается в сообщении. Во-первых, метод обладает высокой чувствительностью - с использованием разработанных тест-систем возможно обнаруживать единичные копии вирусов. А во-вторых, для диагностирования заболевания нет необходимости отбирать кровь: достаточно отобрать ватным тампоном образец из носоглотки.
По состоянию на 14 марта в России проведено 94,8 тыс. тестов на коронавирус.
Как сообщалось, тесты делают не только всем приезжающим из неблагополучных по коронавирусу стран, но и каждому пациенту с пневмонией в РФ.
То неудивительно, в России есть под Новосибирском государственный центр вирусологии Вектор, где работают сотни людей, туда вбуханы миллиарды. В январе за неделю они разработали и выпустили первый образец тест системы по коронавирусу. Даже китайцы ошалели от скорости. Тесты точные и все хвалят, выпускаются там же ежедневно в большом количестве, в том числе на экспорт.
Сегодня в Украине на утро по моему были проверены тестами на коронавирус 54 человека, и жалкие 100 миллионов гривен выделили на закупки оборудования к эпидемии на неделе. У меня нет слов. Фактически по 2 гривни на человека.
российские тесты это ПЦР, Китайские тесты показывают наличие антител к коронавирусу за 15 минут, Прошла информация, что тесты основанные на полимеразной цепной реакции (ПЦР) ввиду того , что штаммов вируса уже как минимум 5 не работают по всем штаммам, Китайские тесты, работают по имунным маркерам, и им всё равно, какой штамм вируса, точность данного теста выше 90%.
artlife написав:Как сообщалось, тесты делают не только всем приезжающим из неблагополучных по коронавирусу стран, но и каждому пациенту с пневмонией в РФ.
Так китайці роблять. Але цього мало. Треба відслідковувати і ізолювати контактерів, як це роблять в Сингапурі. В нас теж так роблять, але за всіма не встежиш, і нема в наших людей звички звертатись до лікарів з простудою, тому самоізоляція для пересічних - найнадійніший засіб уникнути зараження.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
тарасов написав:Коллеги, может кто в курсе, какие хоть лекарства купить, на всякий случай, от этой заразы, есть же какие то вспомогательные...
Смотрите рекомендации главного пульмонолога России. Тема лекарств с 13 до 16 минуты, если совсем хреново но там всё сложно, и с 22 минуты, если получше состояние. Вообще достаточно познавательно говорит, можно всё посмотреть, я узнал кое-что новое.
ПыСы. А где кстати главный пульмонолог Украины прячется ? Я так понимаю здесь доктор Комаровский единственный кто по теме пытается внятно разъяснять.
Но его рекомендации по антиасматическим препаратам и АЦЦ на определенном переходном этапе, довольно логичны и просты. Понятно, что когда трубка торчит во рту и качает в тебя кислород, то это ни к чему, но на легком этапе 1 вполне мне кажется можно пробовать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Игорь Алексеевич написав:тольк что связался по скайпу с израилем. хайфа, магазины с продуктами штурмуют как у нас по городам??? что там в магазинах сегодня? вчера был вечером в атб, было всё спокойно. сегодня ещё не ходил
Видимо у пипла нет топлива. Да и пипла стало меньше
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Игорь Алексеевич написав:тольк что связался по скайпу с израилем. хайфа, магазины с продуктами штурмуют как у нас по городам??? что там в магазинах сегодня? вчера был вечером в атб, было всё спокойно. сегодня ещё не ходил
От ви панікер! Грошей у цільової аудиторії АТБ на панічні закупи немає. От Метро, Ашан, Ле Сільпо ось де двіж 100%.