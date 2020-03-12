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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 263264265266
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 18:44

Диагностические системы для определения коронавируса COVID-19, произведенные в России, дают результат максимум в течение четырех часов. Использование этого метода дает тест-системам значительные преимущества, подчеркивается в сообщении. Во-первых, метод обладает высокой чувствительностью - с использованием разработанных тест-систем возможно обнаруживать единичные копии вирусов. А во-вторых, для диагностирования заболевания нет необходимости отбирать кровь: достаточно отобрать ватным тампоном образец из носоглотки.

По состоянию на 14 марта в России проведено 94,8 тыс. тестов на коронавирус.

Как сообщалось, тесты делают не только всем приезжающим из неблагополучных по коронавирусу стран, но и каждому пациенту с пневмонией в РФ.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 18:53

  artlife написав:Диагностические системы для определения коронавируса COVID-19, произведенные в России, дают результат максимум в течение четырех часов. Использование этого метода дает тест-системам значительные преимущества, подчеркивается в сообщении. Во-первых, метод обладает высокой чувствительностью - с использованием разработанных тест-систем возможно обнаруживать единичные копии вирусов. А во-вторых, для диагностирования заболевания нет необходимости отбирать кровь: достаточно отобрать ватным тампоном образец из носоглотки.

По состоянию на 14 марта в России проведено 94,8 тыс. тестов на коронавирус.

Как сообщалось, тесты делают не только всем приезжающим из неблагополучных по коронавирусу стран, но и каждому пациенту с пневмонией в РФ.


То неудивительно, в России есть под Новосибирском государственный центр вирусологии Вектор, где работают сотни людей, туда вбуханы миллиарды.
В январе за неделю они разработали и выпустили первый образец тест системы по коронавирусу. Даже китайцы ошалели от скорости. Тесты точные и все хвалят, выпускаются там же ежедневно в большом количестве, в том числе на экспорт.

Сегодня в Украине на утро по моему были проверены тестами на коронавирус 54 человека, и жалкие 100 миллионов гривен выделили на закупки оборудования к эпидемии на неделе.
У меня нет слов. Фактически по 2 гривни на человека. :mrgreen:
Востаннє редагувалось freeze в Суб 14 бер, 2020 18:57, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 18:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Даже китайцы ошалели от скорости. Тесты точные и все хвалят, выпускаются там же ежедневно в большом количестве, в том числе на экспорт.
Путин спасёт весь мир.Китайцы тёмный народ.Вместо того,чтобы просто провести молебен они 10 дней строили больницу.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 18:58

  freeze написав:
  тарасов написав:Коллеги, может кто в курсе, какие хоть лекарства купить, на всякий случай, от этой заразы, есть же какие то вспомогательные...


Смотрите рекомендации главного пульмонолога России.
Тема лекарств с 13 до 16 минуты, если совсем хреново но там всё сложно, и с 22 минуты, если получше состояние.
Вообще достаточно познавательно говорит, можно всё посмотреть, я узнал кое-что новое.

ПыСы. А где кстати главный пульмонолог Украины прячется ? Я так понимаю здесь доктор Комаровский единственный кто по теме пытается внятно разъяснять.

https://www.youtube.com/watch?v=FbRJLcRBSOY

он много говорит, вместо конкретики:
https://korrespondent.net/tech/4194604- ... ronavyrusa
это уже из реального опыта китайцев, а не то что трамп сказал...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 19:02

  freeze написав:
  artlife написав:Диагностические системы для определения коронавируса COVID-19, произведенные в России, дают результат максимум в течение четырех часов. Использование этого метода дает тест-системам значительные преимущества, подчеркивается в сообщении. Во-первых, метод обладает высокой чувствительностью - с использованием разработанных тест-систем возможно обнаруживать единичные копии вирусов. А во-вторых, для диагностирования заболевания нет необходимости отбирать кровь: достаточно отобрать ватным тампоном образец из носоглотки.

По состоянию на 14 марта в России проведено 94,8 тыс. тестов на коронавирус.

Как сообщалось, тесты делают не только всем приезжающим из неблагополучных по коронавирусу стран, но и каждому пациенту с пневмонией в РФ.


То неудивительно, в России есть под Новосибирском государственный центр вирусологии Вектор, где работают сотни людей, туда вбуханы миллиарды.
В январе за неделю они разработали и выпустили первый образец тест системы по коронавирусу. Даже китайцы ошалели от скорости. Тесты точные и все хвалят, выпускаются там же ежедневно в большом количестве, в том числе на экспорт.

Сегодня в Украине на утро по моему были проверены тестами на коронавирус 54 человека, и жалкие 100 миллионов гривен выделили на закупки оборудования к эпидемии на неделе.
У меня нет слов. Фактически по 2 гривни на человека. :mrgreen:

российские тесты это ПЦР, Китайские тесты показывают наличие антител к коронавирусу за 15 минут, Прошла информация, что тесты основанные на полимеразной цепной реакции (ПЦР) ввиду того , что штаммов вируса уже как минимум 5 не работают по всем штаммам, Китайские тесты, работают по имунным маркерам, и им всё равно, какой штамм вируса, точность данного теста выше 90%.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 19:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  artlife написав:Как сообщалось, тесты делают не только всем приезжающим из неблагополучных по коронавирусу стран, но и каждому пациенту с пневмонией в РФ.

Так китайці роблять. Але цього мало. Треба відслідковувати і ізолювати контактерів, як це роблять в Сингапурі.
В нас теж так роблять, але за всіма не встежиш, і нема в наших людей звички звертатись до лікарів з простудою, тому самоізоляція для пересічних - найнадійніший засіб уникнути зараження.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 19:03

  edvardd написав:
  freeze написав:
  тарасов написав:Коллеги, может кто в курсе, какие хоть лекарства купить, на всякий случай, от этой заразы, есть же какие то вспомогательные...


Смотрите рекомендации главного пульмонолога России.
Тема лекарств с 13 до 16 минуты, если совсем хреново но там всё сложно, и с 22 минуты, если получше состояние.
Вообще достаточно познавательно говорит, можно всё посмотреть, я узнал кое-что новое.

ПыСы. А где кстати главный пульмонолог Украины прячется ? Я так понимаю здесь доктор Комаровский единственный кто по теме пытается внятно разъяснять.

https://www.youtube.com/watch?v=FbRJLcRBSOY

он много говорит, вместо конкретики:
https://korrespondent.net/tech/4194604- ... ronavyrusa
это уже из реального опыта китайцев, а не то что трамп сказал...


Но его рекомендации по антиасматическим препаратам и АЦЦ на определенном переходном этапе, довольно логичны и просты. Понятно, что когда трубка торчит во рту и качает в тебя кислород, то это ни к чему, но на легком этапе 1 вполне мне кажется можно пробовать.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 19:13

Есть такая крутая специальность анестезиолог реаниматолог короче это именно те люди которые будут решать кого брать если что на трубу и кому отказать почти боги у аппарата вентиляции
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 19:17

  Игорь Алексеевич написав:тольк что связался по скайпу с израилем.
хайфа, магазины с продуктами штурмуют :shock:
как у нас по городам???
что там в магазинах сегодня?
вчера был вечером в атб, было всё спокойно.
сегодня ещё не ходил

Видимо у пипла нет топлива.
Да и пипла стало меньше
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 19:26

  Игорь Алексеевич написав:тольк что связался по скайпу с израилем.
хайфа, магазины с продуктами штурмуют :shock:
как у нас по городам???
что там в магазинах сегодня?
вчера был вечером в атб, было всё спокойно.
сегодня ещё не ходил


От ви панікер! Грошей у цільової аудиторії АТБ на панічні закупи немає. От Метро, Ашан, Ле Сільпо ось де двіж 100%.
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