Додано: Суб 14 бер, 2020 18:53

artlife написав: Диагностические системы для определения коронавируса COVID-19, произведенные в России, дают результат максимум в течение четырех часов. Использование этого метода дает тест-системам значительные преимущества, подчеркивается в сообщении. Во-первых, метод обладает высокой чувствительностью - с использованием разработанных тест-систем возможно обнаруживать единичные копии вирусов. А во-вторых, для диагностирования заболевания нет необходимости отбирать кровь: достаточно отобрать ватным тампоном образец из носоглотки.



По состоянию на 14 марта в России проведено 94,8 тыс. тестов на коронавирус.



Как сообщалось, тесты делают не только всем приезжающим из неблагополучных по коронавирусу стран, но и каждому пациенту с пневмонией в РФ. Диагностические системы для определения коронавируса COVID-19, произведенные в России, дают результат максимум в течение четырех часов. Использование этого метода дает тест-системам значительные преимущества, подчеркивается в сообщении. Во-первых, метод обладает высокой чувствительностью - с использованием разработанных тест-систем возможно обнаруживать единичные копии вирусов. А во-вторых, для диагностирования заболевания нет необходимости отбирать кровь: достаточно отобрать ватным тампоном образец из носоглотки.

То неудивительно, в России есть под Новосибирском государственный центр вирусологии Вектор, где работают сотни людей, туда вбуханы миллиарды.В январе за неделю они разработали и выпустили первый образец тест системы по коронавирусу. Даже китайцы ошалели от скорости. Тесты точные и все хвалят, выпускаются там же ежедневно в большом количестве, в том числе на экспорт.Сегодня в Украине на утро по моему были проверены тестами на коронавирус 54 человека, и жалкие 100 миллионов гривен выделили на закупки оборудования к эпидемии на неделе.У меня нет слов. Фактически по 2 гривни на человека.