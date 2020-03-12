Додано: Суб 14 бер, 2020 19:52

Ловим маленький позитив, чтоб не сглазить.



В Италии число смертельных исходов за сутки выросло на 175, хотя накануне рост составил 250.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.