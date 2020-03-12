edvardd написав:Прошла информация, что тесты основанные на полимеразной цепной реакции (ПЦР) ввиду того , что штаммов вируса уже как минимум 5 не работают по всем штаммам, Китайские тесты, работают по имунным маркерам, и им всё равно, какой штамм вируса, точность данного теста выше 90%
Там дещо все складніше. ПЦР - точніший метод взагалі. Імуноглобулінів не буде на ранніх стадіях, потім будуть, але самого вірусу вже не буде. По ПЦР є два протоколи - CDC та WHO, в яких беруться різні гени для визначення наявності вірусу. По якомусь протоколові - проблеми з точністю. В П.Кореї для ПЦР використовують три гени (ті два та ще один). 4 години. Приблизно так.
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В Нидерландах открыли антитела к коронавирусу и готовятся к разработке лекарства
В университете Утрехта (Нидерланды) заявили, что первыми в мире открыли антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. Об этом рассказал цитобиолог Франк Гросфельд в интервью журналу Erasmus.
По словам Гросфельда, белковые соединения были выделены еще до начала нынешней пандемии. При этом эксперты установили способность реагировать их на SARS-CoV-2 и блокировать вирус.
Пока что испытания на людях не проводились, но сейчас ведутся переговоры о том, чтобы фармацевтические компании занялись разработкой лекарства от коронавируса.
Ученый отметил, что создание вакцины позволило бы людям самим вырабатывать иммунитет к вирусу, однако на ее создание может потребоваться около 2 лет. Он уверен, что на создание препарата на основе антител уйдет значительно меньше времени.
Согласно расчетам, которые проводил Гросфельд, лекарство будет действовать несколько недель, этого хватит для выздоровления больного.
edvardd написав:Прошла информация, что тесты основанные на полимеразной цепной реакции (ПЦР) ввиду того , что штаммов вируса уже как минимум 5 не работают по всем штаммам, Китайские тесты, работают по имунным маркерам, и им всё равно, какой штамм вируса, точность данного теста выше 90%
Там дещо все складніше. ПЦР - точніший метод взагалі. Імуноглобулінів не буде на ранніх стадіях, потім будуть, але самого вірусу вже не буде. По ПЦР є два протоколи - CDC та WHO, в яких беруться різні гени для визначення наявності вірусу. По якомусь протоколові - проблеми з точністю. В П.Кореї для ПЦР використовують три гени (ті два та ще один). 4 години. Приблизно так.
CDC - в полной заднице, они виноваты в эпидемии США, провалив поставку тестов, а те что поставили - были загрязнены в лаборатории, а что такое загрязнение в ПЦР........... я тут выкладывал результат клинических испытаний китайцев, там тест минимально начинает реагировать с 3го дня и дальше - лучше, но симптомы обычно появляются с 7 и больше дней, кроме того ПЦР тест вы дома не используете...
vladislavlvov написав:https://aliexpress.ru/item/4000791619695.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4616731cWjCFAt&algo_pvid=98fa6e44-ccec-4bb2-9781-f0d5fde49ad7&algo_expid=98fa6e44-ccec-4bb2-9781-f0d5fde49ad7-1&btsid=0b0a0ac215842105761971719e3478&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ тесты на коронавирус 10 долларов штука.. (50 долларов 5 штук с доставкой)
Доставка не позже 23 мая или возврат денег. Реально - не раньше мая.
vladislavlvov написав:https://aliexpress.ru/item/4000791619695.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4616731cWjCFAt&algo_pvid=98fa6e44-ccec-4bb2-9781-f0d5fde49ad7&algo_expid=98fa6e44-ccec-4bb2-9781-f0d5fde49ad7-1&btsid=0b0a0ac215842105761971719e3478&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ тесты на коронавирус 10 долларов штука.. (50 долларов 5 штук с доставкой)
Доставка не позже 23 мая или возврат денег. Реально - не раньше мая.
человек хочет сэкономить, не мешайте...это его жизнь...