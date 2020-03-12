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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 265266267268>
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 19:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ловим маленький позитив, чтоб не сглазить.

В Италии число смертельных исходов за сутки выросло на 175, хотя накануне рост составил 250.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 19:55

  edvardd написав:Прошла информация, что тесты основанные на полимеразной цепной реакции (ПЦР) ввиду того , что штаммов вируса уже как минимум 5 не работают по всем штаммам, Китайские тесты, работают по имунным маркерам, и им всё равно, какой штамм вируса, точность данного теста выше 90%

Там дещо все складніше. ПЦР - точніший метод взагалі. Імуноглобулінів не буде на ранніх стадіях, потім будуть, але самого вірусу вже не буде. По ПЦР є два протоколи - CDC та WHO, в яких беруться різні гени для визначення наявності вірусу. По якомусь протоколові - проблеми з точністю. В П.Кореї для ПЦР використовують три гени (ті два та ще один). 4 години. Приблизно так.
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centurionus
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:07

В Нидерландах открыли антитела к коронавирусу и готовятся к разработке лекарства

В университете Утрехта (Нидерланды) заявили, что первыми в мире открыли антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. Об этом рассказал цитобиолог Франк Гросфельд в интервью журналу Erasmus.

По словам Гросфельда, белковые соединения были выделены еще до начала нынешней пандемии. При этом эксперты установили способность реагировать их на SARS-CoV-2 и блокировать вирус.

Пока что испытания на людях не проводились, но сейчас ведутся переговоры о том, чтобы фармацевтические компании занялись разработкой лекарства от коронавируса.

Ученый отметил, что создание вакцины позволило бы людям самим вырабатывать иммунитет к вирусу, однако на ее создание может потребоваться около 2 лет. Он уверен, что на создание препарата на основе антител уйдет значительно меньше времени.

Согласно расчетам, которые проводил Гросфельд, лекарство будет действовать несколько недель, этого хватит для выздоровления больного.

https://inforesist.org/v-niderlandah-otkryli-antitela-k-koronavirusu-i-gotovyatsya-k-razrabotke-lekarstva/
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:28

  centurionus написав:
  edvardd написав:Прошла информация, что тесты основанные на полимеразной цепной реакции (ПЦР) ввиду того , что штаммов вируса уже как минимум 5 не работают по всем штаммам, Китайские тесты, работают по имунным маркерам, и им всё равно, какой штамм вируса, точность данного теста выше 90%

Там дещо все складніше. ПЦР - точніший метод взагалі. Імуноглобулінів не буде на ранніх стадіях, потім будуть, але самого вірусу вже не буде. По ПЦР є два протоколи - CDC та WHO, в яких беруться різні гени для визначення наявності вірусу. По якомусь протоколові - проблеми з точністю. В П.Кореї для ПЦР використовують три гени (ті два та ще один). 4 години. Приблизно так.

CDC - в полной заднице, они виноваты в эпидемии США, провалив поставку тестов, а те что поставили - были загрязнены в лаборатории, а что такое загрязнение в ПЦР...........
я тут выкладывал результат клинических испытаний китайцев, там тест минимально начинает реагировать с 3го дня и дальше - лучше, но симптомы обычно появляются с 7 и больше дней, кроме того ПЦР тест вы дома не используете...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://aliexpress.ru/item/400079161969 ... web201603_

тесты на коронавирус 10 долларов штука.. (50 долларов 5 штук с доставкой)
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:36

  ricardo написав:
  Xenon написав:В Индии наверняка в реальности счет идет на тысячи, просто кто их считает.
Ти диви. Прямо як у нас.

В связи с "прямо как у нас" вопрос: у кого-нибудь есть знакомый с коронавирусом или хотя бы с симптомами?
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:43

  Starikan написав:
  ricardo написав:
  Xenon написав:В Индии наверняка в реальности счет идет на тысячи, просто кто их считает.
Ти диви. Прямо як у нас.

В связи с "прямо как у нас" вопрос: у кого-нибудь есть знакомый с коронавирусом или хотя бы с симптомами?

тут было видео с англичанином, 25 лет, достаточно грустное...я думал в таком возрасте легче...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:44

  vladislavlvov написав:https://aliexpress.ru/item/4000791619695.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4616731cWjCFAt&algo_pvid=98fa6e44-ccec-4bb2-9781-f0d5fde49ad7&algo_expid=98fa6e44-ccec-4bb2-9781-f0d5fde49ad7-1&btsid=0b0a0ac215842105761971719e3478&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
тесты на коронавирус 10 долларов штука.. (50 долларов 5 штук с доставкой)

Доставка не позже 23 мая или возврат денег.
Реально - не раньше мая.
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:45

  vladislavlvov написав:https://aliexpress.ru/item/4000791619695.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4616731cWjCFAt&algo_pvid=98fa6e44-ccec-4bb2-9781-f0d5fde49ad7&algo_expid=98fa6e44-ccec-4bb2-9781-f0d5fde49ad7-1&btsid=0b0a0ac215842105761971719e3478&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_

тесты на коронавирус 10 долларов штука.. (50 долларов 5 штук с доставкой)

ключевое слово - Доставим до 23/05
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:46

  Starikan написав:
  vladislavlvov написав:https://aliexpress.ru/item/4000791619695.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4616731cWjCFAt&algo_pvid=98fa6e44-ccec-4bb2-9781-f0d5fde49ad7&algo_expid=98fa6e44-ccec-4bb2-9781-f0d5fde49ad7-1&btsid=0b0a0ac215842105761971719e3478&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
тесты на коронавирус 10 долларов штука.. (50 долларов 5 штук с доставкой)

Доставка не позже 23 мая или возврат денег.
Реально - не раньше мая.

человек хочет сэкономить, не мешайте...это его жизнь...
edvardd
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