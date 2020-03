Додано: Суб 14 бер, 2020 19:55

edvardd написав: Прошла информация, что тесты основанные на полимеразной цепной реакции (ПЦР) ввиду того , что штаммов вируса уже как минимум 5 не работают по всем штаммам, Китайские тесты, работают по имунным маркерам, и им всё равно, какой штамм вируса, точность данного теста выше 90% Прошла информация, что тесты основанные на полимеразной цепной реакции (ПЦР) ввиду того , что штаммов вируса уже как минимум 5 не работают по всем штаммам, Китайские тесты, работают по имунным маркерам, и им всё равно, какой штамм вируса, точность данного теста выше 90%

Там дещо все складніше. ПЦР - точніший метод взагалі. Імуноглобулінів не буде на ранніх стадіях, потім будуть, але самого вірусу вже не буде. По ПЦР є два протоколи - CDC та WHO, в яких беруться різні гени для визначення наявності вірусу. По якомусь протоколові - проблеми з точністю. В П.Кореї для ПЦР використовують три гени (ті два та ще один). 4 години. Приблизно так. Там дещо все складніше. ПЦР - точніший метод взагалі. Імуноглобулінів не буде на ранніх стадіях, потім будуть, але самого вірусу вже не буде. По ПЦР є два протоколи - CDC та WHO, в яких беруться різні гени для визначення наявності вірусу. По якомусь протоколові - проблеми з точністю. В П.Кореї для ПЦР використовують три гени (ті два та ще один). 4 години. Приблизно так.

