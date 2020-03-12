Я не об этом, хочется выяснить хотя бы примерный уровень заболеваемости.
Типа "каждый второй" или "десять на миллионник".
И не забываем про существование других ОРВИ.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 20:48
Я не об этом, хочется выяснить хотя бы примерный уровень заболеваемости.
Типа "каждый второй" или "десять на миллионник".
И не забываем про существование других ОРВИ.
Чому бідний? - Тому що дурний
Додано: Суб 14 бер, 2020 20:50
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Суб 14 бер, 2020 20:59
Я не об этом, хочется выяснить хотя бы примерный уровень заболеваемости.
Типа "каждый второй" или "десять на миллионник".
И не забываем про существование других ОРВИ.[/quote]
по экспоненте, вам же Меркель прямо сказала - 70% населения, а министр здравоохранения Украины Илья Емец добавилвил, что от короновируса "умрут все пенсионеры"
думаете, чего я тестов и лекарства набрался...
Востаннє редагувалось edvardd в Суб 14 бер, 2020 21:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 14 бер, 2020 21:02
Re: Эпидемия коронавируса в мире
При сделанных 54 тестах на страну говорить очень сложно, но смертность от стремительных пневмоний по многим отзывам явно выше прошлогодних.
Количество заболевших за рубежом известных фамилий чиновников, спортсменов уже явно показывает, что заразность аномальна.
Перенося с других стран динамику могу предположить где то 3000 официал.случая к 1 апреля у нас.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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