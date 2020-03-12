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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 266267268269>
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:48

  edvardd написав:
  Starikan написав:
  ricardo написав: Ти диви. Прямо як у нас.
В связи с "прямо как у нас" вопрос: у кого-нибудь есть знакомый с коронавирусом или хотя бы с симптомами?

тут было видео с англичанином, 25 лет, достаточно грустное...я думал в таком возрасте легче...

Я не об этом, хочется выяснить хотя бы примерный уровень заболеваемости.
Типа "каждый второй" или "десять на миллионник".
И не забываем про существование других ОРВИ.
Чому бідний? - Тому що дурний
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  change_pm написав:Грошей у цільової аудиторії АТБ на панічні закупи немає. От Метро, Ашан, Ле Сільпо ось де двіж 100%.

Это какая такая целевая аудитория у атб? Хожу в ашан и атб и варус. Везде цены +/- одинаковые. Где-то на одно скидки, где-то на другое. Везде полки ломятся от товара.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:59

  edvardd написав:
  Starikan написав:
  ricardo написав: Ти диви. Прямо як у нас.
В связи с "прямо как у нас" вопрос: у кого-нибудь есть знакомый с коронавирусом или хотя бы с симптомами?

тут было видео с англичанином, 25 лет, достаточно грустное...я думал в таком возрасте легче...

Я не об этом, хочется выяснить хотя бы примерный уровень заболеваемости.
Типа "каждый второй" или "десять на миллионник".
И не забываем про существование других ОРВИ.[/quote]


по экспоненте, вам же Меркель прямо сказала - 70% населения, а министр здравоохранения Украины Илья Емец добавилвил, что от короновируса "умрут все пенсионеры"
https://censor.net.ua/v3181487

думаете, чего я тестов и лекарства набрался...
Востаннє редагувалось edvardd в Суб 14 бер, 2020 21:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 21:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Starikan написав:Я не об этом, хочется выяснить хотя бы примерный уровень заболеваемости.
Типа "каждый второй" или "десять на миллионник".
И не забываем про существование других ОРВИ.


При сделанных 54 тестах на страну говорить очень сложно, но смертность от стремительных пневмоний по многим отзывам явно выше прошлогодних.

Количество заболевших за рубежом известных фамилий чиновников, спортсменов уже явно показывает, что заразность аномальна.
Перенося с других стран динамику могу предположить где то 3000 официал.случая к 1 апреля у нас.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 21:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

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я тоже, поначалу, не мог понять страсть к закупке пипифакса :mrgreen:

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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 21:42

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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 21:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://www.forbes.ru/obshchestvo/39506 ... ZpJdDD7qG4

Как убивает коронавирус: история болезни двух девушек, из которых выжила только одна
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 21:56

edvardd
Помнится Вы тоже придерживались мнения что Трамп не доживет свой президентский срок

Похоже, что на излете каденции таки да.

Он поэтому может и называет себя 44м президентом США, бо у презов с # кратным 5 вероятность скопытиться чето там под 80%

Не хочет проходить тест на коронавирус, хотя имел тесные контакты с корона-позитивными членами бразильской делегации.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

А как красиво начиналось: Чемпионат Европы 2020 – это крупное событие в футбольном мире. Страны готовятся к наплыву туристов, ну а стадионы - к красивым голам и ярким эмоциям.
https://terrikon.com/posts/335293
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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