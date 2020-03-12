Я не об этом, хочется выяснить хотя бы примерный уровень заболеваемости.
Типа "каждый второй" или "десять на миллионник".
И не забываем про существование других ОРВИ.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 20:48
Я не об этом, хочется выяснить хотя бы примерный уровень заболеваемости.
Типа "каждый второй" или "десять на миллионник".
И не забываем про существование других ОРВИ.
Чому бідний? - Тому що дурний
Додано: Суб 14 бер, 2020 20:50
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Суб 14 бер, 2020 20:59
Я не об этом, хочется выяснить хотя бы примерный уровень заболеваемости.
Типа "каждый второй" или "десять на миллионник".
И не забываем про существование других ОРВИ.[/quote]
по экспоненте, вам же Меркель прямо сказала - 70% населения, а министр здравоохранения Украины Илья Емец добавилвил, что от короновируса "умрут все пенсионеры"
думаете, чего я тестов и лекарства набрался...
Востаннє редагувалось edvardd в Суб 14 бер, 2020 21:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 14 бер, 2020 21:02
Re: Эпидемия коронавируса в мире
При сделанных 54 тестах на страну говорить очень сложно, но смертность от стремительных пневмоний по многим отзывам явно выше прошлогодних.
Количество заболевших за рубежом известных фамилий чиновников, спортсменов уже явно показывает, что заразность аномальна.
Перенося с других стран динамику могу предположить где то 3000 официал.случая к 1 апреля у нас.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 14 бер, 2020 21:22
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Суб 14 бер, 2020 21:23
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Суб 14 бер, 2020 21:49
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Как убивает коронавирус: история болезни двух девушек, из которых выжила только одна
Додано: Суб 14 бер, 2020 21:56
edvardd
Помнится Вы тоже придерживались мнения что Трамп не доживет свой президентский срок
Похоже, что на излете каденции таки да.
Он поэтому может и называет себя 44м президентом США, бо у презов с # кратным 5 вероятность скопытиться чето там под 80%
Не хочет проходить тест на коронавирус, хотя имел тесные контакты с корона-позитивными членами бразильской делегации.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Додано: Суб 14 бер, 2020 22:23
Re: Эпидемия коронавируса в мире
А как красиво начиналось: Чемпионат Европы 2020 – это крупное событие в футбольном мире. Страны готовятся к наплыву туристов, ну а стадионы - к красивым голам и ярким эмоциям.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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