Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 бер, 2020 22:26
Мизантрóп написав:
А как красиво начиналось: Чемпионат Европы 2020 – это крупное событие в футбольном мире. Страны готовятся к наплыву туристов, ну а стадионы - к красивым голам и ярким эмоциям.
https://terrikon.com/posts/335293
Человек ошибочно подумал, что он царь природы. Но природа расставила всё по местам.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
Повідомлень: 15760
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4018 раз.
Подякували: 6238 раз.
Профіль
21
3
5
Додано: Суб 14 бер, 2020 22:30
Corpocrator написав: edvardd
Помнится Вы тоже придерживались мнения что Трамп не доживет свой президентский срок
Похоже, что на излете каденции таки да.
Он поэтому может и называет себя 44м президентом США, бо у презов с # кратным 5 вероятность скопытиться чето там под 80%
Не хочет проходить тест на коронавирус, хотя имел тесные контакты с корона-позитивными членами бразильской делегации.
Он ещё с одним неназванным контактировал и его зять с дочкой...
edvardd
Повідомлень: 5953
З нами з: 20.11.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 1487 раз.
Профіль
Додано: Суб 14 бер, 2020 22:36
edvardd написав: Corpocrator написав: edvardd
Помнится Вы тоже придерживались мнения что Трамп не доживет свой президентский срок
Похоже, что на излете каденции таки да.
Он поэтому может и называет себя 44м президентом США, бо у презов с # кратным 5 вероятность скопытиться чето там под 80%
Не хочет проходить тест на коронавирус, хотя имел тесные контакты с корона-позитивными членами бразильской делегации.
Он ещё с одним неназванным контактировал и его зять с дочкой...
Трамп сегодня сдал тест на коронавирус, ждет результатов
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
Повідомлень: 15760
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4018 раз.
Подякували: 6238 раз.
Профіль
21
3
5
Додано: Суб 14 бер, 2020 22:38
freeze написав: edvardd написав: Corpocrator написав: edvardd
Помнится Вы тоже придерживались мнения что Трамп не доживет свой президентский срок
Похоже, что на излете каденции таки да.
Он поэтому может и называет себя 44м президентом США, бо у презов с # кратным 5 вероятность скопытиться чето там под 80%
Не хочет проходить тест на коронавирус, хотя имел тесные контакты с корона-позитивными членами бразильской делегации.
Он ещё с одним неназванным контактировал и его зять с дочкой...
Трамп сегодня сдал тест на коронавирус, ждет результатов
тю, попросил бы у меня, знал бы за 15 минут...
edvardd
Повідомлень: 5953
З нами з: 20.11.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 1487 раз.
Профіль
Додано: Суб 14 бер, 2020 22:53
freeze написав: Мизантрóп написав:
А как красиво начиналось: Чемпионат Европы 2020 – это крупное событие в футбольном мире. Страны готовятся к наплыву туристов, ну а стадионы - к красивым голам и ярким эмоциям.
https://terrikon.com/posts/335293
Человек ошибочно подумал, что он царь природы. Но природа расставила всё по местам.
Да это искусственный вирус, а не природный.
varlo
Повідомлень: 5752
З нами з: 11.04.12
Подякував: 347 раз.
Подякували: 619 раз.
Профіль
Додано: Суб 14 бер, 2020 23:48
varlo написав:
Да это искусственный вирус, а не природный.
Следующая ступень эволюции. В фантастике обычно роботы убивают своих создателей. Оказалось, что это будет всё-таки вирус.
safonovstanislav
Повідомлень: 2569
З нами з: 10.05.14
Подякував: 172 раз.
Подякували: 387 раз.
Профіль
Додано: Суб 14 бер, 2020 23:51
-итальянцы наконец прониклись и сидят по домам..
-испания тоже на днях введёт карантин -поляков призвали сидеть дома..
vladislavlvov
Повідомлень: 2234
З нами з: 02.03.07
Подякував: 116 раз.
Подякували: 410 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
6830
1525197
Чет 12 бер, 2020 20:01 ЛОБ