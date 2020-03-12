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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 266267268269
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:26

  Мизантрóп написав:А как красиво начиналось: Чемпионат Европы 2020 – это крупное событие в футбольном мире. Страны готовятся к наплыву туристов, ну а стадионы - к красивым голам и ярким эмоциям.
https://terrikon.com/posts/335293


Человек ошибочно подумал, что он царь природы. Но природа расставила всё по местам.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:30

  Corpocrator написав:edvardd
Помнится Вы тоже придерживались мнения что Трамп не доживет свой президентский срок

Похоже, что на излете каденции таки да.

Он поэтому может и называет себя 44м президентом США, бо у презов с # кратным 5 вероятность скопытиться чето там под 80%

Не хочет проходить тест на коронавирус, хотя имел тесные контакты с корона-позитивными членами бразильской делегации.

Он ещё с одним неназванным контактировал и его зять с дочкой...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

edvardd написав:
  Corpocrator написав:edvardd
Помнится Вы тоже придерживались мнения что Трамп не доживет свой президентский срок

Похоже, что на излете каденции таки да.

Он поэтому может и называет себя 44м президентом США, бо у презов с # кратным 5 вероятность скопытиться чето там под 80%

Не хочет проходить тест на коронавирус, хотя имел тесные контакты с корона-позитивными членами бразильской делегации.

Он ещё с одним неназванным контактировал и его зять с дочкой...


Трамп сегодня сдал тест на коронавирус, ждет результатов
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:38

  freeze написав:
edvardd написав:
  Corpocrator написав:edvardd
Помнится Вы тоже придерживались мнения что Трамп не доживет свой президентский срок

Похоже, что на излете каденции таки да.

Он поэтому может и называет себя 44м президентом США, бо у презов с # кратным 5 вероятность скопытиться чето там под 80%

Не хочет проходить тест на коронавирус, хотя имел тесные контакты с корона-позитивными членами бразильской делегации.

Он ещё с одним неназванным контактировал и его зять с дочкой...


Трамп сегодня сдал тест на коронавирус, ждет результатов

тю, попросил бы у меня, знал бы за 15 минут...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:53

  freeze написав:
  Мизантрóп написав:А как красиво начиналось: Чемпионат Европы 2020 – это крупное событие в футбольном мире. Страны готовятся к наплыву туристов, ну а стадионы - к красивым голам и ярким эмоциям.
https://terrikon.com/posts/335293


Человек ошибочно подумал, что он царь природы. Но природа расставила всё по местам.

Да это искусственный вирус, а не природный.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 23:48

  varlo написав:Да это искусственный вирус, а не природный.

Следующая ступень эволюции. В фантастике обычно роботы убивают своих создателей. Оказалось, что это будет всё-таки вирус.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 23:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

-итальянцы наконец прониклись и сидят по домам..
-испания тоже на днях введёт карантин
-поляков призвали сидеть дома..
vladislavlvov
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