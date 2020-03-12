Мизантрóп написав:А как красиво начиналось: Чемпионат Европы 2020 – это крупное событие в футбольном мире. Страны готовятся к наплыву туристов, ну а стадионы - к красивым голам и ярким эмоциям. https://terrikon.com/posts/335293
Человек ошибочно подумал, что он царь природы. Но природа расставила всё по местам.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Мизантрóп написав:А как красиво начиналось: Чемпионат Европы 2020 – это крупное событие в футбольном мире. Страны готовятся к наплыву туристов, ну а стадионы - к красивым голам и ярким эмоциям. https://terrikon.com/posts/335293
Человек ошибочно подумал, что он царь природы. Но природа расставила всё по местам.
edvardd написав:Прошла информация, что тесты основанные на полимеразной цепной реакции (ПЦР) ввиду того , что штаммов вируса уже как минимум 5 не работают по всем штаммам, Китайские тесты, работают по имунным маркерам, и им всё равно, какой штамм вируса, точность данного теста выше 90%
Там дещо все складніше. ПЦР - точніший метод взагалі. Імуноглобулінів не буде на ранніх стадіях, потім будуть, але самого вірусу вже не буде. По ПЦР є два протоколи - CDC та WHO, в яких беруться різні гени для визначення наявності вірусу. По якомусь протоколові - проблеми з точністю. В П.Кореї для ПЦР використовують три гени (ті два та ще один). 4 години. Приблизно так.
CDC - в полной заднице, они виноваты в эпидемии США, провалив поставку тестов, а те что поставили - были загрязнены в лаборатории, а что такое загрязнение в ПЦР........... я тут выкладывал результат клинических испытаний китайцев, там тест минимально начинает реагировать с 3го дня и дальше - лучше, но симптомы обычно появляются с 7 и больше дней, кроме того ПЦР тест вы дома не используете...
Протоколів там навіть більше (варіації ПЦР - всі, наскільки я розумію, в Китаї теж, і в China теж є CDC). В ПІвденній Кореї - німецький протокол, схоже на те.
Coronavirus disease (COVID-19) technical guidance: Laboratory testing for 2019-nCoV in humans... ...Some assays may detect only the novel virus and some may also detect other strains (e.g. SARS-CoV) that are genetically similar...
Starikan написав:Декасан = декаметоксин, существует под разными названиями, в частности, есть таблетки для рассасывания. Антисептик против бактерий и грибков, хорошо обеззараживает горло и ротовую полость. Не антибиотик, поэтому гораздо меньше побочных действий. На вирусы с короной и без короны не действует.
Однозначно про декасан сложно сказать, вряд ли в такой короткий срок кто-то проводил такое исследование. Но в инструкции написано: Декаметоксин має виражений бактерицидний вплив на стафілококи, стрептококи, дифтерійну та синьогнійну палички, капсульні бактерії та фунгіцидну дію на дріжджі, .... вірусоцидну дію на віруси.
Хуже не будет, особенно в виде ингаляций на небулайзере по приходу домой. Декасан же в этом случае идёт в виде пара, после пары минут начинаешь и откашливать все изнутри и отсмаркивать из носа. Возможно такой же эффект будет и при ингаляции обычным физраствором, но бутылка декасана 100 мл стоит гривен 100, хватит минимум на пару недель, если делать по приходу 2 раза в день по 2 мл.
"Хуже не будет" (с) - это точно Я просто исхожу из того, что его не назначают при вирусных заболеваниях, а используют именно как антисептик-неантибиотик. Кстати, всем известный септефрил - тот же декаметоксин.
почитайте ту же википедию это очень устаревший препарат