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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 267268269270>
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:26

  Мизантрóп написав:А как красиво начиналось: Чемпионат Европы 2020 – это крупное событие в футбольном мире. Страны готовятся к наплыву туристов, ну а стадионы - к красивым голам и ярким эмоциям.
https://terrikon.com/posts/335293


Человек ошибочно подумал, что он царь природы. Но природа расставила всё по местам.
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freeze
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:30

  Corpocrator написав:edvardd
Помнится Вы тоже придерживались мнения что Трамп не доживет свой президентский срок

Похоже, что на излете каденции таки да.

Он поэтому может и называет себя 44м президентом США, бо у презов с # кратным 5 вероятность скопытиться чето там под 80%

Не хочет проходить тест на коронавирус, хотя имел тесные контакты с корона-позитивными членами бразильской делегации.

Он ещё с одним неназванным контактировал и его зять с дочкой...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

edvardd написав:
  Corpocrator написав:edvardd
Помнится Вы тоже придерживались мнения что Трамп не доживет свой президентский срок

Похоже, что на излете каденции таки да.

Он поэтому может и называет себя 44м президентом США, бо у презов с # кратным 5 вероятность скопытиться чето там под 80%

Не хочет проходить тест на коронавирус, хотя имел тесные контакты с корона-позитивными членами бразильской делегации.

Он ещё с одним неназванным контактировал и его зять с дочкой...


Трамп сегодня сдал тест на коронавирус, ждет результатов
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:38

  freeze написав:
edvardd написав:
  Corpocrator написав:edvardd
Помнится Вы тоже придерживались мнения что Трамп не доживет свой президентский срок

Похоже, что на излете каденции таки да.

Он поэтому может и называет себя 44м президентом США, бо у презов с # кратным 5 вероятность скопытиться чето там под 80%

Не хочет проходить тест на коронавирус, хотя имел тесные контакты с корона-позитивными членами бразильской делегации.

Он ещё с одним неназванным контактировал и его зять с дочкой...


Трамп сегодня сдал тест на коронавирус, ждет результатов

тю, попросил бы у меня, знал бы за 15 минут...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:53

  freeze написав:
  Мизантрóп написав:А как красиво начиналось: Чемпионат Европы 2020 – это крупное событие в футбольном мире. Страны готовятся к наплыву туристов, ну а стадионы - к красивым голам и ярким эмоциям.
https://terrikon.com/posts/335293


Человек ошибочно подумал, что он царь природы. Но природа расставила всё по местам.

Да это искусственный вирус, а не природный.
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http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 23:48

  varlo написав:Да это искусственный вирус, а не природный.

Следующая ступень эволюции. В фантастике обычно роботы убивают своих создателей. Оказалось, что это будет всё-таки вирус.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 23:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

-итальянцы наконец прониклись и сидят по домам..
-испания тоже на днях введёт карантин
-поляков призвали сидеть дома..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 00:26

  edvardd написав:
  centurionus написав:
  edvardd написав:Прошла информация, что тесты основанные на полимеразной цепной реакции (ПЦР) ввиду того , что штаммов вируса уже как минимум 5 не работают по всем штаммам, Китайские тесты, работают по имунным маркерам, и им всё равно, какой штамм вируса, точность данного теста выше 90%

Там дещо все складніше. ПЦР - точніший метод взагалі. Імуноглобулінів не буде на ранніх стадіях, потім будуть, але самого вірусу вже не буде. По ПЦР є два протоколи - CDC та WHO, в яких беруться різні гени для визначення наявності вірусу. По якомусь протоколові - проблеми з точністю. В П.Кореї для ПЦР використовують три гени (ті два та ще один). 4 години. Приблизно так.

CDC - в полной заднице, они виноваты в эпидемии США, провалив поставку тестов, а те что поставили - были загрязнены в лаборатории, а что такое загрязнение в ПЦР...........
я тут выкладывал результат клинических испытаний китайцев, там тест минимально начинает реагировать с 3го дня и дальше - лучше, но симптомы обычно появляются с 7 и больше дней, кроме того ПЦР тест вы дома не используете...

Протоколів там навіть більше (варіації ПЦР - всі, наскільки я розумію, в Китаї теж, і в China теж є CDC). В ПІвденній Кореї - німецький протокол, схоже на те.
Coronavirus disease (COVID-19) technical guidance: Laboratory testing for 2019-nCoV in humans...
...Some assays may detect only the novel virus and some may also detect other strains (e.g. SARS-CoV) that are genetically similar...

Зображення
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/laboratory-guidance
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 00:41

Познавательно.

Вероятно один из самых первых заболевших коронавирусом подробно по дням описал течение своей болезни.
Молодой легко отделался.

https://hi-news.ru/medicina/odin-iz-per ... olezn.html
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 00:47

  Starikan написав:
  freeze написав:
  Starikan написав:Декасан = декаметоксин, существует под разными названиями, в частности, есть таблетки для рассасывания. Антисептик против бактерий и грибков, хорошо обеззараживает горло и ротовую полость. Не антибиотик, поэтому гораздо меньше побочных действий. На вирусы с короной и без короны не действует.


Однозначно про декасан сложно сказать, вряд ли в такой короткий срок кто-то проводил такое исследование. Но в инструкции написано:
Декаметоксин має виражений бактерицидний вплив на стафілококи, стрептококи, дифтерійну та синьогнійну палички, капсульні бактерії та фунгіцидну дію на дріжджі, .... вірусоцидну дію на віруси.

Хуже не будет, особенно в виде ингаляций на небулайзере по приходу домой. Декасан же в этом случае идёт в виде пара, после пары минут начинаешь и откашливать все изнутри и отсмаркивать из носа. Возможно такой же эффект будет и при ингаляции обычным физраствором, но бутылка декасана 100 мл стоит гривен 100, хватит минимум на пару недель, если делать по приходу 2 раза в день по 2 мл.

"Хуже не будет" (с) - это точно :wink:
Я просто исхожу из того, что его не назначают при вирусных заболеваниях, а используют именно как антисептик-неантибиотик.
Кстати, всем известный септефрил - тот же декаметоксин.

почитайте ту же википедию это очень устаревший препарат
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