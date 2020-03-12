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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 бер, 2020 01:24
В Штатах на пресконференції "штабу з боротьби" в контексті тестів на наявність вірусу зазначили, що вірус розмножується в початковий (бессимптомний) період в носовій порожнині (таки).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Нед 15 бер, 2020 07:37
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Да, в эпителиальной ткани. Потом опускается в горло, бронхи и лёгкие. Значит нужно нос промывать солевым раствором.
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