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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 267268269270
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 01:24

В Штатах на пресконференції "штабу з боротьби" в контексті тестів на наявність вірусу зазначили, що вірус розмножується в початковий (бессимптомний) період в носовій порожнині (таки).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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centurionus
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 07:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Да, в эпителиальной ткани. Потом опускается в горло, бронхи и лёгкие. Значит нужно нос промывать солевым раствором.
myrchik82
 
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