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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 бер, 2020 01:24
В Штатах на пресконференції "штабу з боротьби" в контексті тестів на наявність вірусу зазначили, що вірус розмножується в початковий (бессимптомний) період в носовій порожнині (таки).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Нед 15 бер, 2020 07:37
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Да, в эпителиальной ткани. Потом опускается в горло, бронхи и лёгкие. Значит нужно нос промывать солевым раствором.
Додано: Нед 15 бер, 2020 08:30
Ура нашли антитело ! Молодцы голландцы наука наше все вчера вечером статья вышла
Додано: Нед 15 бер, 2020 08:35
неужели чудодейственный Cannabis
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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