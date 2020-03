Додано: Нед 15 бер, 2020 01:24

В Штатах на пресконференції "штабу з боротьби" в контексті тестів на наявність вірусу зазначили, що вірус розмножується в початковий (бессимптомний) період в носовій порожнині (таки).

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell