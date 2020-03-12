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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 281282283284285286>
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 09:36

  flyman написав:
  kluychkooleg написав:Долярчик
Контингент АТБ, как самый обездоленный, запаниковал первым.
В остальных супермаркетах все спокойно, всего навалом.
А вот что успешный предприниматель и мастер финансовых дел делал в АТБ - это вопрос.

Папір та гречку брав "на останні" гривні

а че уже надо?
делал шопинг на неделю в четверг- гречки завались, очередей не было.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 09:38

  dima_beleb написав:ну так все люди побежали сейчас супермаркеты, скупают туалетную бумагу
США сейчас похож на поздний совок :D :D


там и до этого чуть небольшой снегопад люди сразу бежали в супермаркеты вязанки дров скупать и продуктами запасаться, представляю что в связи с коронавирусом творится :D
Востаннє редагувалось Амвросий в Нед 15 бер, 2020 09:44, всього редагувалось 2 разів.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 09:41

  Амвросий написав:
  dima_beleb написав:ну так все люди побежали сейчас супермаркеты, скупают туалетную бумагу
США сейчас похож на поздний совок :D :D


там и до этого чуть небольшой снегопад люди сразу бежали в супермаркеты вязанки дров скупать и продуктами запасаться, представляю что в связи с коронавирусом творится :D

Со снегопадом то все понятно как раз. В США все лини электрики проходят по воздуху, и часто бывает, что целые города сидят без света.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 09:47

  Ой+ написав:
  Амвросий написав:А вот туалетную бумагу действительно зачем-то гребут.


Це світовий тренд. Тільки що в ТВ-новинах показували в Австралії натовп розкуркулив якогось покупця з візком туалетного паперу. Ось тобі і цивілізація.

Может придумали делать из нее маски:
сложили в несколько слоев, прошили слегка и на лицо))
с одного рулончика пару десятков одноразовых так можно наклепать, да еще и с разными ароматизаторами)
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 10:31

У нас паника начнётся через 7-10 дней. То что происходит в аэропортах и как всех легко запускают - просто шокирует. Исходя из этого мы скоро получим такой бум заражённых что мало не покажется. Планирую валить из Киева куда то в отдаленные областя
PS4
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 10:35

  PS4 написав:У нас паника начнётся через 7-10 дней. То что происходит в аэропортах и как всех легко запускают - просто шокирует. Исходя из этого мы скоро получим такой бум заражённых что мало не покажется. Планирую валить из Киева куда то в отдаленные областя

а заробитчане не из областей?
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 10:40

  PS4 написав:У нас паника начнётся через 7-10 дней. То что происходит в аэропортах и как всех легко запускают - просто шокирует. Исходя из этого мы скоро получим такой бум заражённых что мало не покажется. Планирую валить из Киева куда то в отдаленные областя

тікати потрібно на дачу. маючи запасу на місячну самоізоляцію
все інше припарка до одного місця :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 10:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Starikan написав:Типа "каждый второй" или "десять на миллионник".

Дивіться по статистиці сусідів (там, де оприлюднюють випадки захворювання).
IMHO маємо десь 5-6 на мільйон.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 10:49

Посмотрел с утречка статистику за прошлый день.

Из отрицательного.
Новый абсолютный рекорд по количеству зараженных за сутки - 11139
Наибольшие относительные темпы распространения в мире в 1,5-2 раза за сутки наблюдаются уже непосредственно у наших границ - Молдова, Венгрия, Польша, Болгария, хотя там количество зараженных пока относительно невелико. Но по опыту идущей волны - Китай - Италия - Германия+Франция+Испания - ближайшие дни самым динамичным центром распространения будет Восточная Европа.

Из положительного.
Китай, Южная Корея и Япония продолжают более-менее держать ситуацию под контролем, молодцы
Темпы прироста зараженных и умерших в относительных цифрах в Германии, Франции, Италии несколько снизились до + 22-28 % в день
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 10:55

  mephala написав:
  PS4 написав:У нас паника начнётся через 7-10 дней. То что происходит в аэропортах и как всех легко запускают - просто шокирует. Исходя из этого мы скоро получим такой бум заражённых что мало не покажется. Планирую валить из Киева куда то в отдаленные областя

тікати потрібно на дачу. маючи запасу на місячну самоізоляцію
все інше припарка до одного місця :lol:

Дачи нету. Думаю снять. Но киевская область не вариант. Может черниговская?
PS4
 
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