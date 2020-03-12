Додано: Нед 15 бер, 2020 10:49

Посмотрел с утречка статистику за прошлый день.



Из отрицательного.

Новый абсолютный рекорд по количеству зараженных за сутки - 11139

Наибольшие относительные темпы распространения в мире в 1,5-2 раза за сутки наблюдаются уже непосредственно у наших границ - Молдова, Венгрия, Польша, Болгария, хотя там количество зараженных пока относительно невелико. Но по опыту идущей волны - Китай - Италия - Германия+Франция+Испания - ближайшие дни самым динамичным центром распространения будет Восточная Европа.



Из положительного.

Китай, Южная Корея и Япония продолжают более-менее держать ситуацию под контролем, молодцы

Темпы прироста зараженных и умерших в относительных цифрах в Германии, Франции, Италии несколько снизились до + 22-28 % в день

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.