а че уже надо?
делал шопинг на неделю в четверг- гречки завались, очередей не было.
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Додано: Нед 15 бер, 2020 09:36
а че уже надо?
делал шопинг на неделю в четверг- гречки завались, очередей не было.
Додано: Нед 15 бер, 2020 09:38
там и до этого чуть небольшой снегопад люди сразу бежали в супермаркеты вязанки дров скупать и продуктами запасаться, представляю что в связи с коронавирусом творится
Востаннє редагувалось Амвросий в Нед 15 бер, 2020 09:44, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 15 бер, 2020 09:41
Со снегопадом то все понятно как раз. В США все лини электрики проходят по воздуху, и часто бывает, что целые города сидят без света.
Додано: Нед 15 бер, 2020 09:47
Может придумали делать из нее маски:
сложили в несколько слоев, прошили слегка и на лицо))
с одного рулончика пару десятков одноразовых так можно наклепать, да еще и с разными ароматизаторами)
Додано: Нед 15 бер, 2020 10:31
У нас паника начнётся через 7-10 дней. То что происходит в аэропортах и как всех легко запускают - просто шокирует. Исходя из этого мы скоро получим такой бум заражённых что мало не покажется. Планирую валить из Киева куда то в отдаленные областя
Додано: Нед 15 бер, 2020 10:35
Додано: Нед 15 бер, 2020 10:40
тікати потрібно на дачу. маючи запасу на місячну самоізоляцію
все інше припарка до одного місця
Додано: Нед 15 бер, 2020 10:43
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Нед 15 бер, 2020 10:49
Посмотрел с утречка статистику за прошлый день.
Из отрицательного.
Новый абсолютный рекорд по количеству зараженных за сутки - 11139
Наибольшие относительные темпы распространения в мире в 1,5-2 раза за сутки наблюдаются уже непосредственно у наших границ - Молдова, Венгрия, Польша, Болгария, хотя там количество зараженных пока относительно невелико. Но по опыту идущей волны - Китай - Италия - Германия+Франция+Испания - ближайшие дни самым динамичным центром распространения будет Восточная Европа.
Из положительного.
Китай, Южная Корея и Япония продолжают более-менее держать ситуацию под контролем, молодцы
Темпы прироста зараженных и умерших в относительных цифрах в Германии, Франции, Италии несколько снизились до + 22-28 % в день
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 15 бер, 2020 10:55
Дачи нету. Думаю снять. Но киевская область не вариант. Может черниговская?
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