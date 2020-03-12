PS4 написав:У нас паника начнётся через 7-10 дней. То что происходит в аэропортах и как всех легко запускают - просто шокирует. Исходя из этого мы скоро получим такой бум заражённых что мало не покажется. Планирую валить из Киева куда то в отдаленные областя
тікати потрібно на дачу. маючи запасу на місячну самоізоляцію все інше припарка до одного місця
Дачи нету. Думаю снять. Но киевская область не вариант. Может черниговская?
да в Карпаты высоко высоко в горы. чтоб ни кого не видеть.
Сейчас в Иране ж*** с вирусом, лекарств и остального нет, попробовал им зарядить в твиттере метод экстремального лечения в полевых условиях, пока без ответа, но я писал американским иранцам, нет ни у кого контактов по сетям в Иране?
edvardd написав:Сейчас в Иране ж*** с вирусом, лекарств и остального нет, попробовал им зарядить в твиттере метод экстремального лечения в полевых условиях, пока без ответа, но я писал американским иранцам, нет ни у кого контактов по сетям в Иране?
что за метод экстремального лечения в полевых условиях?
edvardd написав:Сейчас в Иране ж*** с вирусом, лекарств и остального нет, попробовал им зарядить в твиттере метод экстремального лечения в полевых условиях, пока без ответа, но я писал американским иранцам, нет ни у кого контактов по сетям в Иране?
что за метод экстремального лечения в полевых условиях?
когда ж*** начнётся у нас озвучу, а пока нужны клинические испытания, но он реально экстремальный, я в феврале пытался его китайцам передать, не получилось...
detroytred написав:У знакомых пенс 71 год с сахарным диабетом недели две назад умер от пневмонии. Никто тестов не делал и не собирался))
Лечили, как грипп. Причём опытные врачи. Реально опытные грамотные врачи. Пневмонию диагностировали только при вскрытии. На удивление опытные грамотные пневмонию прохлопали.
Корона не корона ...хз. Но, говорят, хрипел и конвулировал перед смертью, как на видео. Разве что он уже пару лет из дома вообще не выходил. Обслуживала жена пенсионерка.
Сдаётся мне, что обнаружение этого вируса зависит от наличия тестирования...
Значит, такие они были "грамотные" те врачи... По статистике в 2018 в Украине от пневмонии умерло 6101 человек, что 24% больше чем в 2017, за 2019 статистика будет только летом в 2020. https://interfax.com.ua/news/pharmacy/645934.html Возможно что смертность от пневмонии при короне может и не сильно отличаться от годовой статистики, может как раз умирают те, кто и от пневмонии другого рода также бы умер.
Легкая форма Фиксируется в 8 из 10 больных. Главные симптомы – лихорадка и кашель. Возможны слабость, головная боль и боль в горле.
Лихорадка и общее недомогание – это реакция вашей иммунной системы на инфекцию. Также болезнь обычно сопровождается сухим кашлем, который переходит в кашель с мокротой.
Эти симптомы лечит постельный режим, обильное питье и парацетамол. Специальная медицинская помощь здесь не нужна. Такая стадия длится около недели – большинство выздоравливает.
Тяжелая форма Прогрессирование болезни связано с чрезмерной реакцией иммунной системы на вирус. Так возникает воспаление, в частности, пневмония.
"Вирус вызывает дисбаланс в иммунной реакции, и как он это делает, мы не знаем", – объяснила доктор Натали МакДермотт из Королевского колледжа Лондона.
Во время пневмонии появляется одышка и затрудненное дыхание. Тогда некоторым людям нужен аппарат для вентиляции легких.
Такая форма Covid-19 затрагивает около 14% больных.
Критическая форма На этой стадии организм больше не может бороться, и возникает реальный риск смерти. Таких случаев – примерно 6%.
При критической форме иммунная система выходит из-под контроля и наносит вред всему организму. Артериальное давление падает до опасно низкого уровня, а органы перестанут работать должным образом или полностью выходят из строя – начинается септический шок. Вирус в конце концов захватывает каждый уголок организма.
На этой стадии лечении высокоинвазивное, используется аппарат искусственной вентиляции легких (ЭКМО), но обычно органы больше не могут поддерживать жизнедеятельность организма.