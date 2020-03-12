Додано: Нед 15 бер, 2020 11:47

Легкая формаФиксируется в 8 из 10 больных. Главные симптомы – лихорадка и кашель. Возможны слабость, головная боль и боль в горле.Лихорадка и общее недомогание – это реакция вашей иммунной системы на инфекцию. Также болезнь обычно сопровождается сухим кашлем, который переходит в кашель с мокротой.Эти симптомы лечит постельный режим, обильное питье и парацетамол. Специальная медицинская помощь здесь не нужна. Такая стадия длится около недели – большинство выздоравливает.Тяжелая формаПрогрессирование болезни связано с чрезмерной реакцией иммунной системы на вирус. Так возникает воспаление, в частности, пневмония."Вирус вызывает дисбаланс в иммунной реакции, и как он это делает, мы не знаем", – объяснила доктор Натали МакДермотт из Королевского колледжа Лондона.Во время пневмонии появляется одышка и затрудненное дыхание. Тогда некоторым людям нужен аппарат для вентиляции легких.Такая форма Covid-19 затрагивает около 14% больных.Критическая формаНа этой стадии организм больше не может бороться, и возникает реальный риск смерти. Таких случаев – примерно 6%.При критической форме иммунная система выходит из-под контроля и наносит вред всему организму. Артериальное давление падает до опасно низкого уровня, а органы перестанут работать должным образом или полностью выходят из строя – начинается септический шок. Вирус в конце концов захватывает каждый уголок организма.На этой стадии лечении высокоинвазивное, используется аппарат искусственной вентиляции легких (ЭКМО), но обычно органы больше не могут поддерживать жизнедеятельность организма.