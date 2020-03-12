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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 283284285286>
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 11:49

  detroytred написав:Корона не корона ...хз.
Но, говорят, хрипел и конвулировал перед смертью, как на видео.
Разве что он уже пару лет из дома вообще не выходил. Обслуживала жена пенсионерка.


Это легко проверить, если корона, то жена должна потихоньку начинать кашлять уже.
Шансов не заразиться у нее в описанном случае нет ни одного.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 11:51

Коронавирус изначально базируется в носоглотке. Далее идет ниже.
Первый этап борьбы будет физическими методами:
Промываем слизистую носа физраствором, полоскание горла содовым раствором, раствором настойки прополиса. Задача - максимально задержать распространение по организму, дать больше времени на адекватную реакцию имунной системе.
При улучшении самочувствия ни в коем случае не прекращать процедуры еще в течение трех-пяти дней. Эта зараза имеет свойство затаиться, чтобы впоследствии вспыхнуть с новыми силами.
Востаннє редагувалось antey1969 в Нед 15 бер, 2020 12:00, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 11:55

  freeze написав:
  detroytred написав:Корона не корона ...хз.
Но, говорят, хрипел и конвулировал перед смертью, как на видео.
Разве что он уже пару лет из дома вообще не выходил. Обслуживала жена пенсионерка.


Это легко проверить, если корона, то жена должна потихоньку начинать кашлять уже.
Шансов не заразиться у нее в описанном случае нет ни одного.

У жены течение болезни может быть более легким(вплоть до бессимптомного), к тому же по статистике женщины коронавирус переносят в целом легче мужчин.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 11:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Пишут, что тяжелые случаи связаны с чрезмерной реакцией иммунной системы, которую никто спрогнозировать не может.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:02

  antey1969 написав:
  freeze написав:
  detroytred написав:Корона не корона ...хз.
Но, говорят, хрипел и конвулировал перед смертью, как на видео.
Разве что он уже пару лет из дома вообще не выходил. Обслуживала жена пенсионерка.


Это легко проверить, если корона, то жена должна потихоньку начинать кашлять уже.
Шансов не заразиться у нее в описанном случае нет ни одного.

У жены течение болезни может быть более легким(вплоть до бессимптомного), к тому же по статистике женщины коронавирус переносят в целом легче мужчин.


Я так понимаю, что жена тоже явно 60+, вряд ли тут будет бессимптомное течение.
Да и мне кажется, что бессимптомность сильно преувеличена, без температуры, подкашливания и тд вряд ли обходится даже самый "бессимптомный", да дома отлежался, к врачам не обратился, пронесло.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:05

  Libo написав:Последние уикенды в Вашингтоне не торопятся баловать нас добротой ….
Суббота. Разгар туристический гуляний. Центр Вашингтона.
Слева по курсу угол здания Всемирного банка, а справа напротив него - здание МВФ. Слева в двух кварталах берлога Трампа под названием Белый дом и в этом районе на выходные обычно дороги запружены авто, кругом толпы туристов и зевак. А сегодня эти улицы выглядят вот так …
Я сделал фотку после того, как пообедал там в ресторане столиков на 40 и был в нем единственным посетителем в 2 часа дня. :shock: Правда, и официант на весь ресторан там был тоже только один. :?
А в Старбаксе напротив вообще не было посетителей. Там за стойкой скучал без дела одинокий черный кофевар... :(

надо знать историю: тифоидная Мэри-она была поваром,и инфицировала нью-йоркские семьи в течение 1900-1907, потому что у неё был необычный врожденный иммунитет к тифу. Но она была очень заразной для других...

так что безопаснее питаться дома....
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:06

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
Обратите внимание на страны Северной Европы.
Зараженных довольно много, а смертельных случаев единицы. Особенно показательна Германия. На 4500 рараженных всего 9 смертельных случаев.
Стариков в Германии не меньше, чем в Италии. Да и медицина не может быть на столько лучше.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 15 бер, 2020 12:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:06

  freeze написав:
Я так понимаю, что жена тоже явно 60+, вряд ли тут будет бессимптомное течение.
Да и мне кажется, что бессимптомность сильно преувеличена, без температуры, подкашливания и тд вряд ли обходится даже самый "бессимптомный", да дома отлежался, к врачам не обратился, пронесло.

С коронавирусом зафиксировано уже достаточно много бессимптомных случаев, это особо подчеркивается в отчетах ВОЗ.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:07

  varlo написав:Пишут, что тяжелые случаи связаны с чрезмерной реакцией иммунной системы, которую никто спрогнозировать не может.

я уже писал, добавлю - ВИЧ фрагмент коронавируса выключает имунную систему...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:09

  Schmit написав:https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
Обратите внимание на страны Северной Европы.
Зараженных довольно много, а смертельных случаев единицы. Особенно показательна Германия. На 4500 рараженных всего 9 смертельных случаев.
Стариков в Германии не меньше, чем в Италии. Да и медицина не может быть на столько лучше.

В Италии в отличие от Германии тестируют всех умерших, и у многих находят корону - отсюда и разница...
edvardd
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