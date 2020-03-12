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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 283284285286
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:09

edvardd
Вроде же разделился вирус уже на несколько подвидов, теряет части ДНК и вроде самая опасная часть, связанная с ВИЧ, как раз отделилась?
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varlo
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:13

  varlo написав:edvardd
Вроде же разделился вирус уже на несколько подвидов, теряет части ДНК и вроде самая опасная часть, связанная с ВИЧ, как раз отделилась?

COVID19 состоит из коронавирусного фрагмента и фрагмента ВИЧ, и они не делятся, а дополняют друг друга...
edvardd
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