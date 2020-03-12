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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 283284285286287>
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:27

  edvardd написав:COVID19 состоит из коронавирусного фрагмента и фрагмента ВИЧ, и они не делятся, а дополняют друг друга...

Это из научных статей или из статей ВВС?
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://glavcom.ua/ru/news/genom-koronavirusa-covid-19-izmenilsya-uchenye-665544.html
Геном коронавируса COVID-19 изменился - ученые

Изменниение говорит о том, что геном вируса менее стабилен, чем считалось ранее

Молекулярные биологи Сингапурского национального университета заявили, что в геноме коронавируса COVID-19 обнаружено первое крупное изменение. Это говорится в статье для электронной научной библиотеки bioRxiv.

Ученые утверждают, что из генома исчез фрагмент длиной в 382 «буквы»-нуклеотида. Это говорит о том, что геном этого вируса менее стабилен, чем считалось ранее.

«До настоящего времени ученые считали геном COVID-19 более стабильным, чем у возбудителей ближневосточной лихорадки MERS и атипичной пневмонии SARS. Мы открыли первое крупное изменение - почти полное удаление участка по соседству с геном ORF8. Мы предполагаем, что благодаря этому появилась менее активная форма COVID-19», - пишут ученые.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:32

  Вкладчик1234 написав:Россия закрывает ж/д сообщение с Украиной и Молдовой

https://fpc.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=4&layer_id=4069&refererLayerId=5452&refererPageId=43&id=1805

А Украина с "агрессором"(с) не закрыла

По тексту получается что как раз Украина то и закрыла:
В соответствии с уведомлениями железных дорог Украины и Молдовы о закрытии железнодорожного движения
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:34

  Schmit написав:
  edvardd написав:COVID19 состоит из коронавирусного фрагмента и фрагмента ВИЧ, и они не делятся, а дополняют друг друга...

Это из научных статей или из статей ВВС?

сначала об этом написали индусы - их затюкали, потом китайцы, и тюкать перестали...
это было в научной прессе, ссылку уже не найду...

ну и для информации:
ждём потока больных заробитчан:
https://www.спам.com/2020/0 ... d0%b5.html

Все только начинается: американский инфекционист о коронавирусе Covid-19.
https://www.спам.com/2020/0 ... d0%b8.html
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:38

  Flamingo написав:
  Вкладчик1234 написав:Россия закрывает ж/д сообщение с Украиной и Молдовой

https://fpc.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=4&layer_id=4069&refererLayerId=5452&refererPageId=43&id=1805

А Украина с "агрессором"(с) не закрыла

По тексту получается что как раз Украина то и закрыла:
В соответствии с уведомлениями железных дорог Украины и Молдовы о закрытии железнодорожного движения

Таки да. Ошибся
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:38

  edvardd написав:
  Schmit написав:
  edvardd написав:COVID19 состоит из коронавирусного фрагмента и фрагмента ВИЧ, и они не делятся, а дополняют друг друга...

Это из научных статей или из статей ВВС?

сначала об этом написали индусы - их затюкали, потом китайцы, и тюкать перестали...
это было в научной прессе, ссылку уже не найду...

ну и для информации:
ждём потока больных заробитчан:
https://www.спам.com/2020/03/%d0%b8%d0%b7-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b0-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5.html

Все только начинается: американский инфекционист о коронавирусе Covid-19.
https://www.спам.com/2020/03/%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b8.html

На Ваши ссылки отреагировал антивирус, закрыл нафиг, не читая
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:40

с такой маской к вам никто не подойдёт:
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edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:42

  edvardd написав:
  Schmit написав:
  edvardd написав:COVID19 состоит из коронавирусного фрагмента и фрагмента ВИЧ, и они не делятся, а дополняют друг друга...

Это из научных статей или из статей ВВС?

сначала об этом написали индусы - их затюкали, потом китайцы, и тюкать перестали...
это было в научной прессе, ссылку уже не найду...

ну и для информации:
ждём потока больных заробитчан:
https://www.спам.com/2020/03/%d0%b8%d0%b7-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b0-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5.html

Все только начинается: американский инфекционист о коронавирусе Covid-19.
https://www.спам.com/2020/03/%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b8.html

На Ваши ссылки отреагировал антивирус, закрыл нафиг, не читая[/quote]
это их финансы отредактировали, ну и ладно...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://zn.ua/WORLD/nemeckie-uchenye-nashli-antitelo-k-koronavirusu-348044_.html
Нидерландские ученые из Медицинского Центра Университета Еразмуса в Роттердаме (Нидерланды) и Университета города Утрехт нашли антитело к COVID-19.
Найденное антитело способно блокировать инфекцию SARS1 и SARS2, то есть является первым за всю историю антителом против коронавирусов.
Антитело еще предстоит проверить на людях (а на это уйдут месяцы), и статью еще оценят эксперты, перед тем, как "Nature" опубликует ее, но ученые надеются, что произойдет это в ближайшее время.
Ранее Китайские ученые заявили о создании вакцины против коронавируса. Общая эффективность китайских лекарств показывает более 85%, в некоторых случаях более 90%. Кроме того, обнаружили, что "хлорохин фосфат, который уже несколько десятков лет применяют от малярии" также хорошо борется с коронавирусом.
Востаннє редагувалось varlo в Нед 15 бер, 2020 12:55, всього редагувалось 1 раз.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:54

  edvardd написав:
  Schmit написав:
  edvardd написав:COVID19 состоит из коронавирусного фрагмента и фрагмента ВИЧ, и они не делятся, а дополняют друг друга...

Это из научных статей или из статей ВВС?

сначала об этом написали индусы - их затюкали, потом китайцы, и тюкать перестали...
это было в научной прессе, ссылку уже не найду...

ну и для информации:
ждём потока больных заробитчан:
https://www.спам.com/2020/03/%d0%b8%d0%b7-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b0-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5.html

Все только начинается: американский инфекционист о коронавирусе Covid-19.
https://www.спам.com/2020/03/%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b8.html


с таким красноречивым названием домена спам.сом и красном предупреждении браузера об опасности можно даже и не читать. - наверняка там "эксклюзивные" выводы "передовых экспертов-аналитиков" :? :D
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 15 бер, 2020 13:13, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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