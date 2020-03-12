Додано: Нед 15 бер, 2020 12:53

Нидерландские ученые из Медицинского Центра Университета Еразмуса в Роттердаме (Нидерланды) и Университета города Утрехт нашли антитело к COVID-19.Найденное антитело способно блокировать инфекцию SARS1 и SARS2, то есть является первым за всю историю антителом против коронавирусов.Антитело еще предстоит проверить на людях (а на это уйдут месяцы), и статью еще оценят эксперты, перед тем, как "Nature" опубликует ее, но ученые надеются, что произойдет это в ближайшее время.Ранее Китайские ученые заявили о создании вакцины против коронавируса. Общая эффективность китайских лекарств показывает более 85%, в некоторых случаях более 90%. Кроме того, обнаружили, что "хлорохин фосфат, который уже несколько десятков лет применяют от малярии" также хорошо борется с коронавирусом.