Изменниение говорит о том, что геном вируса менее стабилен, чем считалось ранее
Молекулярные биологи Сингапурского национального университета заявили, что в геноме коронавируса COVID-19 обнаружено первое крупное изменение. Это говорится в статье для электронной научной библиотеки bioRxiv.
Ученые утверждают, что из генома исчез фрагмент длиной в 382 «буквы»-нуклеотида. Это говорит о том, что геном этого вируса менее стабилен, чем считалось ранее.
«До настоящего времени ученые считали геном COVID-19 более стабильным, чем у возбудителей ближневосточной лихорадки MERS и атипичной пневмонии SARS. Мы открыли первое крупное изменение - почти полное удаление участка по соседству с геном ORF8. Мы предполагаем, что благодаря этому появилась менее активная форма COVID-19», - пишут ученые.
edvardd написав:COVID19 состоит из коронавирусного фрагмента и фрагмента ВИЧ, и они не делятся, а дополняют друг друга...
Это из научных статей или из статей ВВС?
сначала об этом написали индусы - их затюкали, потом китайцы, и тюкать перестали... это было в научной прессе, ссылку уже не найду...
ну и для информации: ждём потока больных заробитчан: https://www.спам.com/2020/03/%d0%b8%d0%b7-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b0-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5.html
Все только начинается: американский инфекционист о коронавирусе Covid-19. https://www.спам.com/2020/03/%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b8.html
На Ваши ссылки отреагировал антивирус, закрыл нафиг, не читая
edvardd написав:COVID19 состоит из коронавирусного фрагмента и фрагмента ВИЧ, и они не делятся, а дополняют друг друга...
Это из научных статей или из статей ВВС?
сначала об этом написали индусы - их затюкали, потом китайцы, и тюкать перестали... это было в научной прессе, ссылку уже не найду...
ну и для информации: ждём потока больных заробитчан: https://www.спам.com/2020/03/%d0%b8%d0%b7-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b0-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5.html
Все только начинается: американский инфекционист о коронавирусе Covid-19. https://www.спам.com/2020/03/%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b8.html
На Ваши ссылки отреагировал антивирус, закрыл нафиг, не читая[/quote] это их финансы отредактировали, ну и ладно...
https://zn.ua/WORLD/nemeckie-uchenye-nashli-antitelo-k-koronavirusu-348044_.html Нидерландские ученые из Медицинского Центра Университета Еразмуса в Роттердаме (Нидерланды) и Университета города Утрехт нашли антитело к COVID-19. Найденное антитело способно блокировать инфекцию SARS1 и SARS2, то есть является первым за всю историю антителом против коронавирусов. Антитело еще предстоит проверить на людях (а на это уйдут месяцы), и статью еще оценят эксперты, перед тем, как "Nature" опубликует ее, но ученые надеются, что произойдет это в ближайшее время. Ранее Китайские ученые заявили о создании вакцины против коронавируса. Общая эффективность китайских лекарств показывает более 85%, в некоторых случаях более 90%. Кроме того, обнаружили, что "хлорохин фосфат, который уже несколько десятков лет применяют от малярии" также хорошо борется с коронавирусом.
Востаннє редагувалось varlo в Нед 15 бер, 2020 12:55, всього редагувалось 1 раз.
edvardd написав:COVID19 состоит из коронавирусного фрагмента и фрагмента ВИЧ, и они не делятся, а дополняют друг друга...
Это из научных статей или из статей ВВС?
сначала об этом написали индусы - их затюкали, потом китайцы, и тюкать перестали... это было в научной прессе, ссылку уже не найду...
ну и для информации: ждём потока больных заробитчан: https://www.спам.com/2020/03/%d0%b8%d0%b7-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b0-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5.html
Все только начинается: американский инфекционист о коронавирусе Covid-19. https://www.спам.com/2020/03/%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b8.html
с таким красноречивым названием домена спам.сом и красном предупреждении браузера об опасности можно даже и не читать. - наверняка там "эксклюзивные" выводы "передовых экспертов-аналитиков"
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 15 бер, 2020 13:13, всього редагувалось 1 раз.