Додано: Нед 15 бер, 2020 13:08

В РФ с помощью тест систем на сегодня сделано 104 тысячи анализов на коронавирус.

Наше МОЗ сегодня отчиталась о 500 анализах, немножко и у нас видим прогресс.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.