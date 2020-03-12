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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 бер, 2020 13:01
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 15 бер, 2020 13:02
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 15 бер, 2020 13:07
зачем поддаваться панике ? почему нельзя просто не выходить из квартиры ? ну если хочеться отдохнуть на природе тогда понимаю ...
это какой метод ?
Додано: Нед 15 бер, 2020 13:08
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В РФ с помощью тест систем на сегодня сделано 104 тысячи анализов на коронавирус.
Наше МОЗ сегодня отчиталась о 500 анализах, немножко и у нас видим прогресс.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 15 бер, 2020 13:17
В качестве профилактики при простудных заболеваниях (и при первых признаках простуды/гриппа) применяю (с времен студенчества) чай с вином, в пересчете на 200 мл:
- 1 чайная ложка (с "горкой") черного чая
- 3-4 чайных ложки сахара
- 1 чайная ложка красного сухого или столового вина (примерно 7 мл), ни в коем случае не крепленого!
Засыпается/заливается в чашку (стакан), заливается крутым кипятком (из кипящего чайника) и сразу же пьется.
Эффект приближается к "горячему уколу" (хлористый кальций), при каждом глотке по телу идет "теплая" волна, согревает, поднимает настроение. Опьянения нет - какое может быть от 7 мл вина в 200 мл жидкости?
Если чай остыл (теплый) эффекта не будет.
Если вкус кисловатый (перелили вина) эффекта не будет, здесь лучше недолить вина, чем перелить.
Пить за один раз можно столько чашек, сколько хочется.
Додано: Нед 15 бер, 2020 13:21
edvardd ???
Востаннє редагувалось yama в Нед 15 бер, 2020 13:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 15 бер, 2020 13:21
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 15 бер, 2020 13:25
Яценюка в маске срочно привезли в клинику "Борис": первые детали
Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка заметили в медицинской маске и в обессиленном состоянии возле киевской клиники "Борис".
Об этом OBOZREVATEL в воскресенье, 15 марта, сообщил свидетель происходящего.
Личное авто Яценюка Toyota Sequoia подъехало к черному ходу медучреждения. На переднем пассажирском сидении находился бывший премьер. Он долго собирался с силами, чтобы выйти из салона.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 15 бер, 2020 13:25
МОЗ начал присылать сообщения в виде СМС-рассылки.
Вобщем, бла-бла-бла... по возможности оставайтесь дома и тому подобное.
И все бы было хорошо с "галочкой" от МОЗ, если бы ею не грузили медиков.
В группах врачей просто истерика... "остаться дома? Ну ок! Нельзя игнорировать распоряжения от руководства"
Додано: Нед 15 бер, 2020 13:28
А пан Яценюк неделю назад контактировал в прямом эфире с Шустером, Саакашвили, Шмыгалем и прочими. Наверное позже тоже подвезут
ПС КийовСтар сегодня утром прислал длинное заботливое сообщение не выходить из дома, обращаться к врачу и т.д.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 15 бер, 2020 13:33, всього редагувалось 2 разів.
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