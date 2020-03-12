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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 284285286287>
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 13:01

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 13:02

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 13:07

  PS4 написав:
  mephala написав:
  PS4 написав:У нас паника начнётся через 7-10 дней. То что происходит в аэропортах и как всех легко запускают - просто шокирует. Исходя из этого мы скоро получим такой бум заражённых что мало не покажется. Планирую валить из Киева куда то в отдаленные областя

тікати потрібно на дачу. маючи запасу на місячну самоізоляцію
все інше припарка до одного місця :lol:

Дачи нету. Думаю снять. Но киевская область не вариант. Может черниговская?

зачем поддаваться панике ? почему нельзя просто не выходить из квартиры ? ну если хочеться отдохнуть на природе тогда понимаю ...

  edvardd написав: метод экстремального лечения в полевых условиях,
это какой метод ? :shock:
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 13:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В РФ с помощью тест систем на сегодня сделано 104 тысячи анализов на коронавирус.
Наше МОЗ сегодня отчиталась о 500 анализах, немножко и у нас видим прогресс.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 13:17

В качестве профилактики при простудных заболеваниях (и при первых признаках простуды/гриппа) применяю (с времен студенчества) чай с вином, в пересчете на 200 мл:
- 1 чайная ложка (с "горкой") черного чая
- 3-4 чайных ложки сахара
- 1 чайная ложка красного сухого или столового вина (примерно 7 мл), ни в коем случае не крепленого!

Засыпается/заливается в чашку (стакан), заливается крутым кипятком (из кипящего чайника) и сразу же пьется.

Эффект приближается к "горячему уколу" (хлористый кальций), при каждом глотке по телу идет "теплая" волна, согревает, поднимает настроение. Опьянения нет - какое может быть от 7 мл вина в 200 мл жидкости?

Если чай остыл (теплый) эффекта не будет.
Если вкус кисловатый (перелили вина) эффекта не будет, здесь лучше недолить вина, чем перелить.

Пить за один раз можно столько чашек, сколько хочется.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 13:21

edvardd ??? :mrgreen:

https://youtu.be/KPk5mhBUoTM
Востаннє редагувалось yama в Нед 15 бер, 2020 13:22, всього редагувалось 1 раз.
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 13:21

  Вкладчик1234 написав:Зображення

для входа маску надо купить))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 13:25

Яценюка в маске срочно привезли в клинику "Борис": первые детали
Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка заметили в медицинской маске и в обессиленном состоянии возле киевской клиники "Борис".

Об этом OBOZREVATEL в воскресенье, 15 марта, сообщил свидетель происходящего.

Личное авто Яценюка Toyota Sequoia подъехало к черному ходу медучреждения. На переднем пассажирском сидении находился бывший премьер. Он долго собирался с силами, чтобы выйти из салона.

https://www.obozrevatel.com/kiyany/yatsenyuka-v-maske-srochno-privezli-v-kliniku-boris.htm
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 13:25

МОЗ начал присылать сообщения в виде СМС-рассылки.
Вобщем, бла-бла-бла... по возможности оставайтесь дома и тому подобное.
И все бы было хорошо с "галочкой" от МОЗ, если бы ею не грузили медиков.
В группах врачей просто истерика... "остаться дома? Ну ок! Нельзя игнорировать распоряжения от руководства"
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 13:28

  Вкладчик1234 написав:Яценюка в маске срочно привезли в клинику "Борис": первые детали
Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка заметили в медицинской маске и в обессиленном состоянии возле киевской клиники "Борис".

Об этом OBOZREVATEL в воскресенье, 15 марта, сообщил свидетель происходящего.

Личное авто Яценюка Toyota Sequoia подъехало к черному ходу медучреждения. На переднем пассажирском сидении находился бывший премьер. Он долго собирался с силами, чтобы выйти из салона.

https://www.obozrevatel.com/kiyany/yatsenyuka-v-maske-srochno-privezli-v-kliniku-boris.htm


А пан Яценюк неделю назад контактировал в прямом эфире с Шустером, Саакашвили, Шмыгалем и прочими. Наверное позже тоже подвезут :?

ПС КийовСтар сегодня утром прислал длинное заботливое сообщение не выходить из дома, обращаться к врачу и т.д.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 15 бер, 2020 13:33, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
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