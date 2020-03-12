yanyura написав:В качестве профилактики при простудных заболеваниях (и при первых признаках простуды/гриппа) применяю (с времен студенчества) чай с вином, в пересчете на 200 мл: - 1 чайная ложка (с "горкой") черного чая - 3-4 чайных ложки сахара - 1 чайная ложка красногосухого или столового вина (примерно 7 мл), ни в коем случае не крепленого!
Засыпается/заливается в чашку (стакан), заливается крутым кипятком (из кипящего чайника) и сразу же пьется.
Эффект приближается к "горячему уколу" (хлористый кальций), при каждом глотке по телу идет "теплая" волна, согревает, поднимает настроение. Опьянения нет - какое может быть от 7 мл вина в 200 мл жидкости?
Если чай остыл (теплый) эффекта не будет. Если вкус кисловатый (перелили вина) эффекта не будет, здесь лучше недолить вина, чем перелить.
Пить за один раз можно столько чашек, сколько хочется.
Заливая чай крутым кипятком, портите все хорошее, что есть в чае Аналогично от вина ничего полезного не останется. Обычная "народная медицина" нулевой полезности "Теплая волна" пойдет и так от горячего крепкого чая
antey1969 написав:МОЗ начал присылать сообщения в виде СМС-рассылки. Вобщем, бла-бла-бла... по возможности оставайтесь дома и тому подобное. И все бы было хорошо с "галочкой" от МОЗ, если бы ею не грузили медиков. В группах врачей просто истерика... "остаться дома? Ну ок! Нельзя игнорировать распоряжения от руководства"
я, как врач,понимаю,что уже не спасу 73%,потому пережду на даче,чтобы быть полезным остальным 25%.Скорее всего 2% таки умрут без меня.
Витька,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
yanyura написав:В качестве профилактики при простудных заболеваниях (и при первых признаках простуды/гриппа) применяю (с времен студенчества) чай с вином, в пересчете на 200 мл: - 1 чайная ложка (с "горкой") черного чая - 3-4 чайных ложки сахара - 1 чайная ложка красногосухого или столового вина (примерно 7 мл), ни в коем случае не крепленого!
Засыпается/заливается в чашку (стакан), заливается крутым кипятком (из кипящего чайника) и сразу же пьется.
Эффект приближается к "горячему уколу" (хлористый кальций), при каждом глотке по телу идет "теплая" волна, согревает, поднимает настроение. Опьянения нет - какое может быть от 7 мл вина в 200 мл жидкости?
Если чай остыл (теплый) эффекта не будет. Если вкус кисловатый (перелили вина) эффекта не будет, здесь лучше недолить вина, чем перелить.
Пить за один раз можно столько чашек, сколько хочется.
Часто пьём с женой обратный рецепт. Грог. Сухое красное вино, добавить гвоздику, корицу, несколько долек апельсинчика, ложечку мёда, потом нагреваем, но немного, ни в коем случае не закипятить, в крайнем случае поймать момент легкого дымка над поверхностью, закрыть сверху, настоять минут десять, разлить в хрустальные бокалы. Можно добавить ложечку чая но это на любителя.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Почему не упоминается оксолиновая мазь. Якобы противовирусная. С утра смазал ватной палочкой в носу и вперёд... Хоть какая-то защита)) Минимум не даёт пересыхания слизистой в носу. Негатив, думаю, разве что мазь -- на ней задерживается вся пыль и пр.