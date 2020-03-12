freeze написав:Часто пьём с женой обратный рецепт. Грог. Сухое красное вино, добавить гвоздику, корицу, несколько долек апельсинчика, ложечку мёда, потом нагреваем, но немного, ни в коем случае не закипятить, в крайнем случае поймать момент легкого дымка над поверхностью, закрыть сверху, настоять минут десять, разлить в хрустальные бокалы. Можно добавить ложечку чая но это на любителя.
Отличный рецепт, но называется этот напиток глинтвейн. Грог - это ром, разбавленный водой. Иногда горячий.
Точно, какая-то оговорка по Фрейду. Как раз ром кубинский несколько дней назад обсуждали.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Вкладчик1234 написав:Яценюка в маске срочно привезли в клинику "Борис": первые детали Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка заметили в медицинской маске и в обессиленном состоянии возле киевской клиники "Борис".
Об этом OBOZREVATEL в воскресенье, 15 марта, сообщил свидетель происходящего.
Личное авто Яценюка Toyota Sequoia подъехало к черному ходу медучреждения. На переднем пассажирском сидении находился бывший премьер. Он долго собирался с силами, чтобы выйти из салона.
В сказке "Волшебник изумрудного города" шарлатан Гудвин, который, в отличие от Бастинды, Гингемы, Виллины, Стеллы, не был волшебником, встроил изумруды лишь во внешние стены города, чтобы извне он казался изумрудным. При этом внутри города он приказал его жителям и гостям носить зеленые очки, чтобы он казался изумрудным, не будучи таким на самом деле. Наконец, "волшебную силу" и "перевоплощения" Гудвина в образы "великого и ужасного волшебника" прекратил песик Тотошка, когда он поинтересовался, а что-же происходит на самом деле за сценой. Таким образом, нет ничего удивительного в том, чтобы, для обеспечения кидка под прикрытием коронавируса, подъехать "обессиленным" в клинику, а потом раструбить об этом в средствах массовой информации. https://www.youtube.com/watch?v=wmLDzV_gj3w
Надеемся на лучшее
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
antey1969 написав:freeze А если пшикать в нос чистый спирт, будет вообще броня
)) Нет, тут проблема в чувствительности, будет жутчайшее жжение.
Я помню еще как-то в молодости прочитал, что сок лука помогает от насморка. Но не дочитал, что это дела прежде надо разбавлять, накапал чистый сок лука. )) меня просто сбросило с кровати, такой удар был по мозгу. Думаю так и со спиртом будет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Ну да. Например, что "куля в лоб" там "зацепится" за аппарат ИВЛ, и его там будут толпами посещать озабоченные однопартийцы
так он вроде в пятницу у савика на ток шоу был. тогда на передачи не было в студии простых людей из за карантина, а были в студии только элита страны. скоро будут их свозить на карантин. а если они общались за эти жни со своими друганами, то получается мы останемся без министров и депутатов
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Ну да. Например, что "куля в лоб" там "зацепится" за аппарат ИВЛ, и его там будут толпами посещать озабоченные однопартийцы
так он вроде в пятницу у савика на ток шоу был. тогда на передачи не было в студии простых людей из за карантина, а были в студии только элита страны. скоро будут их свозить на карантин. а если они общались за эти жни со своими друганами, то получается мы останемся без министров и депутатов
Элита? Точно? Гм, значит не коронавирус. Скорее всего, ему там за кулисами кто-то из "элит" по печени настучал.
Ну да. Например, что "куля в лоб" там "зацепится" за аппарат ИВЛ, и его там будут толпами посещать озабоченные однопартийцы
так он вроде в пятницу у савика на ток шоу был. тогда на передачи не было в студии простых людей из за карантина, а были в студии только элита страны. скоро будут их свозить на карантин. а если они общались за эти жни со своими друганами, то получается мы останемся без министров и депутатов
Поэтому и Зели живьем давно невидно. Только видео на фоне стенки. Богдан же авто больше не даст. Порошеко на карантин надо посадить после Испании.