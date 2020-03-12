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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 286287288289290>
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:06

  Сибарит написав:
  freeze написав:Часто пьём с женой обратный рецепт.
Грог. Сухое красное вино, добавить гвоздику, корицу, несколько долек апельсинчика, ложечку мёда, потом нагреваем, но немного, ни в коем случае не закипятить, в крайнем случае поймать момент легкого дымка над поверхностью, закрыть сверху, настоять минут десять, разлить в хрустальные бокалы. Можно добавить ложечку чая но это на любителя.

Отличный рецепт, но называется этот напиток глинтвейн.
Грог - это ром, разбавленный водой. Иногда горячий.


:D Точно, какая-то оговорка по Фрейду. :D Как раз ром кубинский несколько дней назад обсуждали.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:06

  Igneus написав:
  Вкладчик1234 написав:Яценюка в маске срочно привезли в клинику "Борис": первые детали
Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка заметили в медицинской маске и в обессиленном состоянии возле киевской клиники "Борис".

Об этом OBOZREVATEL в воскресенье, 15 марта, сообщил свидетель происходящего.

Личное авто Яценюка Toyota Sequoia подъехало к черному ходу медучреждения. На переднем пассажирском сидении находился бывший премьер. Он долго собирался с силами, чтобы выйти из салона.

https://www.obozrevatel.com/kiyany/yatsenyuka-v-maske-srochno-privezli-v-kliniku-boris.htm

В сказке "Волшебник изумрудного города" шарлатан Гудвин, который, в отличие от Бастинды, Гингемы, Виллины, Стеллы, не был волшебником, встроил изумруды лишь во внешние стены города, чтобы извне он казался изумрудным.
При этом внутри города он приказал его жителям и гостям носить зеленые очки, чтобы он казался изумрудным, не будучи таким на самом деле.
Наконец, "волшебную силу" и "перевоплощения" Гудвина в образы "великого и ужасного волшебника" прекратил песик Тотошка, когда он поинтересовался, а что-же происходит на самом деле за сценой.
Таким образом, нет ничего удивительного в том, чтобы, для обеспечения кидка под прикрытием коронавируса, подъехать "обессиленным" в клинику,
а потом раструбить об этом в средствах массовой информации.
https://www.youtube.com/watch?v=wmLDzV_gj3w

Надеемся на лучшее :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:06

freeze
А если пшикать в нос чистый спирт, будет вообще броня :wink:
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:08

  Вкладчик1234 написав:Надеемся на лучшее :)

Ну да.
Например, что "куля в лоб" таки "зацепится" за аппарат ИВЛ, и его там будут толпами посещать озабоченные однопартийцы
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:11

  antey1969 написав:freeze
А если пшикать в нос чистый спирт, будет вообще броня :wink:


))
Нет, тут проблема в чувствительности, будет жутчайшее жжение.

Я помню еще как-то в молодости прочитал, что сок лука помогает от насморка.
Но не дочитал, что это дела прежде надо разбавлять, накапал чистый сок лука.
)) меня просто сбросило с кровати, такой удар был по мозгу. Думаю так и со спиртом будет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:14

  antey1969 написав:
  Вкладчик1234 написав:Надеемся на лучшее :)

Ну да.
Например, что "куля в лоб" там "зацепится" за аппарат ИВЛ, и его там будут толпами посещать озабоченные однопартийцы


так он вроде в пятницу у савика на ток шоу был.
тогда на передачи не было в студии простых людей из за карантина, а были в студии только элита страны.
скоро будут их свозить на карантин. :P
а если они общались за эти жни со своими друганами, то получается мы останемся без министров и депутатов :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:18

  Faceless написав:Заливая чай крутым кипятком, портите все хорошее, что есть в чае


А как же вы его завариваете,неужели водой комнатной температуры?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:18

  Игорь Алексеевич написав:
  antey1969 написав:
  Вкладчик1234 написав:Надеемся на лучшее :)

Ну да.
Например, что "куля в лоб" там "зацепится" за аппарат ИВЛ, и его там будут толпами посещать озабоченные однопартийцы


так он вроде в пятницу у савика на ток шоу был.
тогда на передачи не было в студии простых людей из за карантина, а были в студии только элита страны.
скоро будут их свозить на карантин. :P
а если они общались за эти жни со своими друганами, то получается мы останемся без министров и депутатов :roll:

Элита? Точно?
Гм, значит не коронавирус. Скорее всего, ему там за кулисами кто-то из "элит" по печени настучал. :D
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:19

Видимо коронавирус поражает только тех, у кого корона :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:19

  Игорь Алексеевич написав:
  antey1969 написав:
  Вкладчик1234 написав:Надеемся на лучшее :)

Ну да.
Например, что "куля в лоб" там "зацепится" за аппарат ИВЛ, и его там будут толпами посещать озабоченные однопартийцы


так он вроде в пятницу у савика на ток шоу был.
тогда на передачи не было в студии простых людей из за карантина, а были в студии только элита страны.
скоро будут их свозить на карантин. :P
а если они общались за эти жни со своими друганами, то получается мы останемся без министров и депутатов :roll:

Поэтому и Зели живьем давно невидно. Только видео на фоне стенки. Богдан же авто больше не даст. :o
Порошеко на карантин надо посадить после Испании. :D
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