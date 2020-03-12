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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 286287288289290> Додано: Нед 15 бер, 2020 14:06 Сибарит написав: freeze написав: Часто пьём с женой обратный рецепт.

Грог. Сухое красное вино, добавить гвоздику, корицу, несколько долек апельсинчика, ложечку мёда, потом нагреваем, но немного, ни в коем случае не закипятить, в крайнем случае поймать момент легкого дымка над поверхностью, закрыть сверху, настоять минут десять, разлить в хрустальные бокалы. Можно добавить ложечку чая но это на любителя. Часто пьём с женой обратный рецепт.Грог. Сухое красное вино, добавить гвоздику, корицу, несколько долек апельсинчика, ложечку мёда, потом нагреваем, но немного, ни в коем случае не закипятить, в крайнем случае поймать момент легкого дымка над поверхностью, закрыть сверху, настоять минут десять, разлить в хрустальные бокалы. Можно добавить ложечку чая но это на любителя.

Отличный рецепт, но называется этот напиток глинтвейн.

Грог - это ром, разбавленный водой. Иногда горячий. Отличный рецепт, но называется этот напиток глинтвейн.Грог - это ром, разбавленный водой. Иногда горячий.



Точно, какая-то оговорка по Фрейду. Как раз ром кубинский несколько дней назад обсуждали. Точно, какая-то оговорка по Фрейду.Как раз ром кубинский несколько дней назад обсуждали. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15782 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4025 раз. Подякували: 6245 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 14:06 Igneus написав: Вкладчик1234 написав: Яценюка в маске срочно привезли в клинику "Борис": первые детали

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка заметили в медицинской маске и в обессиленном состоянии возле киевской клиники "Борис".



Об этом OBOZREVATEL в воскресенье, 15 марта, сообщил свидетель происходящего.



Личное авто Яценюка Toyota Sequoia подъехало к черному ходу медучреждения. На переднем пассажирском сидении находился бывший премьер. Он долго собирался с силами, чтобы выйти из салона.



https://www.obozrevatel.com/kiyany/yatsenyuka-v-maske-srochno-privezli-v-kliniku-boris.htm Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка заметили в медицинской маске и в обессиленном состоянии возле киевской клиники "Борис".Об этом OBOZREVATEL в воскресенье, 15 марта, сообщил свидетель происходящего.Личное авто Яценюка Toyota Sequoia подъехало к черному ходу медучреждения. На переднем пассажирском сидении находился бывший премьер. Он долго собирался с силами, чтобы выйти из салона.

В сказке "Волшебник изумрудного города" шарлатан Гудвин, который, в отличие от Бастинды, Гингемы, Виллины, Стеллы, не был волшебником, встроил изумруды лишь во внешние стены города, чтобы извне он казался изумрудным.

При этом внутри города он приказал его жителям и гостям носить зеленые очки, чтобы он казался изумрудным, не будучи таким на самом деле.

Наконец, "волшебную силу" и "перевоплощения" Гудвина в образы "великого и ужасного волшебника" прекратил песик Тотошка, когда он поинтересовался, а что-же происходит на самом деле за сценой.

Таким образом, нет ничего удивительного в том, чтобы, для обеспечения кидка под прикрытием коронавируса, подъехать "обессиленным" в клинику,

а потом раструбить об этом в средствах массовой информации.

https://www.youtube.com/watch?v=wmLDzV_gj3w В сказке "Волшебник изумрудного города" шарлатан Гудвин, который, в отличие от Бастинды, Гингемы, Виллины, Стеллы, не был волшебником, встроил изумруды лишь во внешние стены города, чтобы извне он казался изумрудным.При этом внутри города он приказал его жителям и гостям носить зеленые очки, чтобы он казался изумрудным, не будучи таким на самом деле.Наконец, "волшебную силу" и "перевоплощения" Гудвина в образы "великого и ужасного волшебника" прекратил песик Тотошка, когда он поинтересовался, а что-же происходит на самом деле за сценой.Таким образом, нет ничего удивительного в том, чтобы, для обеспечения кидка под прикрытием коронавируса, подъехать "обессиленным" в клинику,а потом раструбить об этом в средствах массовой информации.

Надеемся на лучшее Надеемся на лучшее Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 10782 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6605 раз. Подякували: 2909 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 14:06 freeze

А если пшикать в нос чистый спирт, будет вообще броня А если пшикать в нос чистый спирт, будет вообще броня antey1969 1

Повідомлень: 9234 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1069 раз. Подякували: 2436 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 14:08 Вкладчик1234 написав: Надеемся на лучшее Надеемся на лучшее

Ну да.

Например, что "куля в лоб" таки "зацепится" за аппарат ИВЛ, и его там будут толпами посещать озабоченные однопартийцы Ну да.Например, что "куля в лоб" таки "зацепится" за аппарат ИВЛ, и его там будут толпами посещать озабоченные однопартийцы antey1969 1

Повідомлень: 9234 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1069 раз. Подякували: 2436 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 14:11 antey1969 написав: freeze

А если пшикать в нос чистый спирт, будет вообще броня А если пшикать в нос чистый спирт, будет вообще броня



))

Нет, тут проблема в чувствительности, будет жутчайшее жжение.



Я помню еще как-то в молодости прочитал, что сок лука помогает от насморка.

Но не дочитал, что это дела прежде надо разбавлять, накапал чистый сок лука.

)) меня просто сбросило с кровати, такой удар был по мозгу. Думаю так и со спиртом будет. ))Нет, тут проблема в чувствительности, будет жутчайшее жжение.Я помню еще как-то в молодости прочитал, что сок лука помогает от насморка.Но не дочитал, что это дела прежде надо разбавлять, накапал чистый сок лука.)) меня просто сбросило с кровати, такой удар был по мозгу. Думаю так и со спиртом будет. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15782 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4025 раз. Подякували: 6245 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 14:14 antey1969 написав: Вкладчик1234 написав: Надеемся на лучшее Надеемся на лучшее

Ну да.

Например, что "куля в лоб" там "зацепится" за аппарат ИВЛ, и его там будут толпами посещать озабоченные однопартийцы Ну да.Например, что "куля в лоб" там "зацепится" за аппарат ИВЛ, и его там будут толпами посещать озабоченные однопартийцы



так он вроде в пятницу у савика на ток шоу был.

тогда на передачи не было в студии простых людей из за карантина, а были в студии только элита страны.

скоро будут их свозить на карантин.

а если они общались за эти жни со своими друганами, то получается мы останемся без министров и депутатов так он вроде в пятницу у савика на ток шоу был.тогда на передачи не было в студии простых людей из за карантина, а были в студии только элита страны.скоро будут их свозить на карантин.а если они общались за эти жни со своими друганами, то получается мы останемся без министров и депутатов Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?. Игорь Алексеевич Повідомлень: 4744 З нами з: 13.09.09 Подякував: 3 раз. Подякували: 475 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 14:18 Faceless написав: Заливая чай крутым кипятком, портите все хорошее, что есть в чае

Заливая чай крутым кипятком, портите все хорошее, что есть в чае



А как же вы его завариваете,неужели водой комнатной температуры? А как же вы его завариваете,неужели водой комнатной температуры? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3040 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 577 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 14:18 Игорь Алексеевич написав: antey1969 написав: Вкладчик1234 написав: Надеемся на лучшее Надеемся на лучшее

Ну да.

Например, что "куля в лоб" там "зацепится" за аппарат ИВЛ, и его там будут толпами посещать озабоченные однопартийцы Ну да.Например, что "куля в лоб" там "зацепится" за аппарат ИВЛ, и его там будут толпами посещать озабоченные однопартийцы



так он вроде в пятницу у савика на ток шоу был.

тогда на передачи не было в студии простых людей из за карантина, а были в студии только элита страны.

скоро будут их свозить на карантин.

а если они общались за эти жни со своими друганами, то получается мы останемся без министров и депутатов так он вроде в пятницу у савика на ток шоу был.тогда на передачи не было в студии простых людей из за карантина, а были в студии только элита страны.скоро будут их свозить на карантин.а если они общались за эти жни со своими друганами, то получается мы останемся без министров и депутатов

Элита? Точно?

Гм, значит не коронавирус. Скорее всего, ему там за кулисами кто-то из "элит" по печени настучал. Элита? Точно?Гм, значит не коронавирус. Скорее всего, ему там за кулисами кто-то из "элит" по печени настучал. antey1969 1

Повідомлень: 9234 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1069 раз. Подякували: 2436 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 14:19 Видимо коронавирус поражает только тех, у кого корона Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 10782 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6605 раз. Подякували: 2909 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 14:19 Игорь Алексеевич написав: antey1969 написав: Вкладчик1234 написав: Надеемся на лучшее Надеемся на лучшее

Ну да.

Например, что "куля в лоб" там "зацепится" за аппарат ИВЛ, и его там будут толпами посещать озабоченные однопартийцы Ну да.Например, что "куля в лоб" там "зацепится" за аппарат ИВЛ, и его там будут толпами посещать озабоченные однопартийцы



так он вроде в пятницу у савика на ток шоу был.

тогда на передачи не было в студии простых людей из за карантина, а были в студии только элита страны.

скоро будут их свозить на карантин.

а если они общались за эти жни со своими друганами, то получается мы останемся без министров и депутатов так он вроде в пятницу у савика на ток шоу был.тогда на передачи не было в студии простых людей из за карантина, а были в студии только элита страны.скоро будут их свозить на карантин.а если они общались за эти жни со своими друганами, то получается мы останемся без министров и депутатов

Поэтому и Зели живьем давно невидно. Только видео на фоне стенки. Богдан же авто больше не даст.

Порошеко на карантин надо посадить после Испании. Поэтому и Зели живьем давно невидно. Только видео на фоне стенки. Богдан же авто больше не даст.Порошеко на карантин надо посадить после Испании. Renee Повідомлень: 122 З нами з: 22.10.19 Подякував: 35 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 286287288289290> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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