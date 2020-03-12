Игорь Алексеевич написав:а если они общались за эти жни со своими друганами, то получается мы останемся без министров и депутатов
зато останемся с землей но без кредита мвф
пс. вообще у Украины сейчас патовая ситуация: либо земельный закон, и очень вероятно без прав на землю, но с траншем сейчас; либо без земельного закона (пока что без), и без транша мвф с дефолтом сейчас. Отакэ малята Докерувалися
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 15 бер, 2020 14:24, всього редагувалось 2 разів.
На самолёте, следующем из Саудовской Аравии в Ливан, двое пассажиров отказались надеть маски, остальные пассажиры так расстроились, что профилактически используя руки и ноги провели беседу с непонятливыми, потом на обмякшие тела надели маски, и полетели к пункту назначения. Имхо, и это правильно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:На самолёте, следующем из Саудовской Аравии в Ливан, двое пассажиров отказались надеть маски, остальные пассажиры так расстроились, что профилактически используя руки и ноги провели беседу с непонятливыми, потом на обмякшие тела надели маски, и полетели к пункту назначения. Имхо, и это правильно.
Зря они так с вильнолюдями. Маски, да еще и насильно! Надо было обмякшие после дискуссий тела демократично переместить в бизнес-класс багажного отделения. Там можно лететь и без маски
antey1969 написав:Коронавирус изначально базируется в носоглотке. Далее идет ниже. Первый этап борьбы будет физическими методами: Промываем слизистую носа физраствором, полоскание горла содовым раствором, раствором настойки прополиса. Задача - максимально задержать распространение по организму, дать больше времени на адекватную реакцию имунной системе. При улучшении самочувствия ни в коем случае не прекращать процедуры еще в течение трех-пяти дней. Эта зараза имеет свойство затаиться, чтобы впоследствии вспыхнуть с новыми силами.
Шанс "змити" частку "чужого" слизу з вірусом є протягом досить короткого часу після можливого зараження - поки перший вірус не досяг першої клітини. Після цього розноситься вірус по організму досить легко, вражає певні типи клітин (в які він може проникнути).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell