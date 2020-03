Додано: Нед 15 бер, 2020 14:46

antey1969 написав: Коронавирус изначально базируется в носоглотке. Далее идет ниже.

Первый этап борьбы будет физическими методами:

Промываем слизистую носа физраствором, полоскание горла содовым раствором, раствором настойки прополиса. Задача - максимально задержать распространение по организму, дать больше времени на адекватную реакцию имунной системе.

Шанс "змити" частку "чужого" слизу з вірусом є протягом досить короткого часу після можливого зараження - поки перший вірус не досяг першої клітини. Після цього розноситься вірус по організму досить легко, вражає певні типи клітин (в які він може проникнути).

