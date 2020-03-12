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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 287288289290>
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Игорь Алексеевич написав:а если они общались за эти жни со своими друганами, то получается мы останемся без министров и депутатов


зато останемся с землей :| но без кредита мвф

пс. вообще у Украины сейчас патовая ситуация:
либо земельный закон, и очень вероятно без прав на землю, но с траншем сейчас;
либо без земельного закона (пока что без), и без транша мвф с дефолтом сейчас.
Отакэ малята
Докерувалися :shock:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 15 бер, 2020 14:24, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  antey1969 написав:Элита? Точно?
Гм, значит не коронавирус. Скорее всего, ему там за кулисами кто-то из "элит" по печени настучал.

Сєня в качалку ходить, він навіть вірус однією лівою завалить, як Кличко. Так що не дочекаєтесь. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:22

  Renee написав:
Порошеко на карантин надо посадить после Испании. :D

И двадцатилитровую очистительную клизму три раза в день назначить в качестве профилактики. Мы ведь за Петра Алексеевича так переживаем :roll:
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:26

На самолёте, следующем из Саудовской Аравии в Ливан, двое пассажиров отказались надеть маски, остальные пассажиры так расстроились, что профилактически используя руки и ноги провели беседу с непонятливыми, потом на обмякшие тела надели маски, и полетели к пункту назначения. :lol:
Имхо, и это правильно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:30

Если кому-то не хватило туалетной бумаги для масок - есть решение!

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:32

  freeze написав:На самолёте, следующем из Саудовской Аравии в Ливан, двое пассажиров отказались надеть маски, остальные пассажиры так расстроились, что профилактически используя руки и ноги провели беседу с непонятливыми, потом на обмякшие тела надели маски, и полетели к пункту назначения. :lol:
Имхо, и это правильно.

Зря они так с вильнолюдями. Маски, да еще и насильно!
Надо было обмякшие после дискуссий тела демократично переместить в бизнес-класс багажного отделения. Там можно лететь и без маски :D
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:43

у кого есть рецепт от вируса с помощью соли. :P
народ её выгрибает в магазинах палетами :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:46

  antey1969 написав:Коронавирус изначально базируется в носоглотке. Далее идет ниже.
Первый этап борьбы будет физическими методами:
Промываем слизистую носа физраствором, полоскание горла содовым раствором, раствором настойки прополиса. Задача - максимально задержать распространение по организму, дать больше времени на адекватную реакцию имунной системе.
При улучшении самочувствия ни в коем случае не прекращать процедуры еще в течение трех-пяти дней. Эта зараза имеет свойство затаиться, чтобы впоследствии вспыхнуть с новыми силами.

Шанс "змити" частку "чужого" слизу з вірусом є протягом досить короткого часу після можливого зараження - поки перший вірус не досяг першої клітини. Після цього розноситься вірус по організму досить легко, вражає певні типи клітин (в які він може проникнути).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:47

  Игорь Алексеевич написав:у кого есть рецепт от вируса с помощью соли. :P
народ её выгрибает в магазинах палетами :shock:

Ловите одинокий вирус, насыпаете ему под хвост соли и отпускаете.
Больше Вы его никогда не увидите, 100%-ое народное средство :D
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Игорь Алексеевич написав:у кого есть рецепт от вируса с помощью соли. :P
народ её выгрибает в магазинах палетами

Пиж, в дробовик, зверху сіль - ніяка зараза не підійде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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