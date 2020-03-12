antey1969 написав:Коронавирус изначально базируется в носоглотке. Далее идет ниже. Первый этап борьбы будет физическими методами: Промываем слизистую носа физраствором, полоскание горла содовым раствором, раствором настойки прополиса. Задача - максимально задержать распространение по организму, дать больше времени на адекватную реакцию имунной системе. При улучшении самочувствия ни в коем случае не прекращать процедуры еще в течение трех-пяти дней. Эта зараза имеет свойство затаиться, чтобы впоследствии вспыхнуть с новыми силами.
Шанс "змити" частку "чужого" слизу з вірусом є протягом досить короткого часу після можливого зараження - поки перший вірус не досяг першої клітини. Після цього розноситься вірус по організму досить легко, вражає певні типи клітин (в які він може проникнути).
Ок, не вопрос. Раз все так плохо, можете ничего не предпринимать. Якось воно таки буде
Ну да. Например, что "куля в лоб" там "зацепится" за аппарат ИВЛ, и его там будут толпами посещать озабоченные однопартийцы
так он вроде в пятницу у савика на ток шоу был. тогда на передачи не было в студии простых людей из за карантина, а были в студии только элита страны. скоро будут их свозить на карантин. а если они общались за эти жни со своими друганами, то получается мы останемся без министров и депутатов
Зустрічі з вдячними виборцями, які голосують за непотріб, хай не забудуть провести.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Вы все еще думаете, что основная причина - это Коронавирус? Коронавирус - это всего лишь ширма Глобального потепления, от которого не на шутку перетрухали сильно жадные мира сего. Ежегодные катастрофические лесные пожары в Сибири, Калифорнии, станах ЕС, Амазонии, Австралии. 20-градусная летняя жара в Антарктиде и 35 - 45-градусная в Европе, США, Японии, Кореи, Китая и пр. Погружение Венеции под воду.
В ближайшей перспективе нас ждет полная перестройка финансовой системы и уход от потребл*дской экономики. А Коронавирус? 70% жителей Земли так или иначе им переболеют, у 80% из них заболевание пройдет бессимптомно или в легкой форме, примерно, как ОРЗ.
Аlександр написав:Вы все еще думаете, что основная причина - это Коронавирус? Коронавирус - это всего лишь ширма Глобального потепления, от которого не на шутку перетрухали сильно жадные мира сего. Ежегодные катастрофические лесные пожары в Сибири, Калифорнии, станах ЕС, Амазонии, Австралии. 20-градусная летняя жара в Антарктиде и 35 - 45-градусная в Европе, США, Японии, Кореи, Китая и пр. Погружение Венеции под воду.
В ближайшей перспективе нас ждет полная перестройка финансовой системы и уход от потребл*дской экономики. А Коронавирус? 70% жителей Земли так или иначе им переболеют, у 80% из них заболевание пройдет бессимптомно или в легкой форме, примерно, как ОРЗ.