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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 287288289290
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:50

  centurionus написав:
  antey1969 написав:Коронавирус изначально базируется в носоглотке. Далее идет ниже.
Первый этап борьбы будет физическими методами:
Промываем слизистую носа физраствором, полоскание горла содовым раствором, раствором настойки прополиса. Задача - максимально задержать распространение по организму, дать больше времени на адекватную реакцию имунной системе.
При улучшении самочувствия ни в коем случае не прекращать процедуры еще в течение трех-пяти дней. Эта зараза имеет свойство затаиться, чтобы впоследствии вспыхнуть с новыми силами.

Шанс "змити" частку "чужого" слизу з вірусом є протягом досить короткого часу після можливого зараження - поки перший вірус не досяг першої клітини. Після цього розноситься вірус по організму досить легко, вражає певні типи клітин (в які він може проникнути).

Ок, не вопрос. Раз все так плохо, можете ничего не предпринимать. Якось воно таки буде :roll:
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:51

  Игорь Алексеевич написав:
  antey1969 написав:
  Вкладчик1234 написав:Надеемся на лучшее :)

Ну да.
Например, что "куля в лоб" там "зацепится" за аппарат ИВЛ, и его там будут толпами посещать озабоченные однопартийцы


так он вроде в пятницу у савика на ток шоу был.
тогда на передачи не было в студии простых людей из за карантина, а были в студии только элита страны.
скоро будут их свозить на карантин. :P
а если они общались за эти жни со своими друганами, то получается мы останемся без министров и депутатов :roll:

Зустрічі з вдячними виборцями, які голосують за непотріб, хай не забудуть провести.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:52

  Игорь Алексеевич написав:у кого есть рецепт от вируса с помощью соли. :P
народ её выгрибает в магазинах палетами :shock:

Судя по структуре потребительского спроса, рецепт такой: замотать соль в туалетную бумагу и разложить по углам.
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:57

  Natt написав:
  Игорь Алексеевич написав:у кого есть рецепт от вируса с помощью соли. :P
народ её выгрибает в магазинах палетами :shock:

Судя по структуре потребительского спроса, рецепт такой: замотать соль в туалетную бумагу и разложить по углам.

Вы что?
Туалетная бумага - это же сакральное!(или сра.кальное?)
Только из нее можно построить храм чтобы молиться богине Диарее!
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antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 15:00

Вы все еще думаете, что основная причина - это Коронавирус?
Коронавирус - это всего лишь ширма Глобального потепления, от которого не на шутку перетрухали сильно жадные мира сего. Ежегодные катастрофические лесные пожары в Сибири, Калифорнии, станах ЕС, Амазонии, Австралии. 20-градусная летняя жара в Антарктиде и 35 - 45-градусная в Европе, США, Японии, Кореи, Китая и пр. Погружение Венеции под воду.

Соответственно, после успешных испытаний карантина на китайцах с положительными результатами для природы, было решено забанить весь мир. И похоже, что надолго.

В ближайшей перспективе нас ждет полная перестройка финансовой системы и уход от потребл*дской экономики. А Коронавирус? 70% жителей Земли так или иначе им переболеют, у 80% из них заболевание пройдет бессимптомно или в легкой форме, примерно, как ОРЗ.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 15:01

  Аlександр написав:Вы все еще думаете, что основная причина - это Коронавирус?
Коронавирус - это всего лишь ширма Глобального потепления, от которого не на шутку перетрухали сильно жадные мира сего. Ежегодные катастрофические лесные пожары в Сибири, Калифорнии, станах ЕС, Амазонии, Австралии. 20-градусная летняя жара в Антарктиде и 35 - 45-градусная в Европе, США, Японии, Кореи, Китая и пр. Погружение Венеции под воду.

Соответственно, после успешных испытаний карантина на китайцах с положительными результатами для природы, было решено забанить весь мир. И похоже, что надолго.

В ближайшей перспективе нас ждет полная перестройка финансовой системы и уход от потребл*дской экономики. А Коронавирус? 70% жителей Земли так или иначе им переболеют, у 80% из них заболевание пройдет бессимптомно или в легкой форме, примерно, как ОРЗ.

Это все коварная Грета Тумберг!
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 15:05

  antey1969 написав:Это все коварная Грета Тумберг!

Ага. Детей ведь коронавирус вроде не трогает 8)
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 15:16

В Австрии запретили собираться более 5 человек.
Жестко.
Когда запретят собираться одному, будет взрыв мозга :lol:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 15:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  shapo написав:А как же вы его завариваете,неужели водой комнатной температуры?
Почему бы и нет?
Ночью заливание, утром можно употреблять. http://7cups.ru/holodnyy-sposob-zavarivaniya-chaya.html

Зелёный и травяной чай заваривал. Интересный вкус.

PS Vodafone прислал SMS со ссылкой на сайт http://covid19.com.ua/
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 15:20

  freeze написав:В Австрии запретили собираться более 5 человек.
Жестко.
Когда запретят собираться одному, будет взрыв мозга :lol:


у меня тёща шестая :P
что делать с ней? :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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