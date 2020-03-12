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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 289290291292>
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 15:24

  freeze написав:В Австрии запретили собираться более 5 человек.
Жестко.
Когда запретят собираться одному, будет взрыв мозга :lol:

Зато Британия отмачивает такие кони, что диву даешься.
В правительстве полное отрицалово карантина, анализы на коронавирус берутся только у пациентов больниц. Если ситуация ухудшится, людям старше 70 лет предложат уйти на долгосрочный карантин-самоизоляцию.
Брексит на всю голову просто :roll:
https://www.bbc.com/russian/news-518977 ... ampaign=64
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 15:27

  MASolomko написав:
  shapo написав:А как же вы его завариваете,неужели водой комнатной температуры?
Почему бы и нет?
Ночью заливание, утром можно употреблять. http://7cups.ru/holodnyy-sposob-zavarivaniya-chaya.html

Зелёный и травяной чай заваривал. Интересный вкус.


Очень интересно. Не знал.
Уже залил чай холодной водой.
Жду. Наблюдаю.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 15:30

  MASolomko написав:
  shapo написав:А как же вы его завариваете,неужели водой комнатной температуры?
Почему бы и нет?
Ночью заливание, утром можно употреблять. http://7cups.ru/holodnyy-sposob-zavarivaniya-chaya.html

Из вашей ссылки:
Чай, заваренный в холодной воде, сохраняет все полезные свойства: при холодном заваривании с чайными листьями происходит тот же процесс, что и при заваривании кипятком, только все активные вещества из них выделяются очень медленно.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 15:32

[quote="4900495:MASolomko"][quote="4900425:shapo"]А как же вы его завариваете,неужели водой комнатной температуры?[/quote]Почему бы и нет?
Ночью заливание, утром можно употреблять. http://7cups.ru/holodnyy-sposob-zavarivaniya-chaya.html

Зелёный и травяной чай заваривал. Интересный вкус.

PS Vodafone прислал SMS со ссылкой на сайт http://covid19.com.ua/[/quote]
Сколько ни читал на австралийских и тайваньских чаях способ приготовления везде кипяток 100 град с для заварки.
Вот дилетанты, столько столетий пьют и ни черта в чае не понимают
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 15:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  shapo написав:Сколько ни читал на австралийских и тайваньских чаях способ приготовления везде кипяток 100 град с для заварки.
Вот дилетанты, столько столетий пьют и ни черта в чае не понимают
температура -катализатор,просто так быстрее.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 15:50

А красавчик молодец!

https://www.facebook.com/176185292424436/posts/2857287854314153/
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 15:53

  freeze написав:
  MASolomko написав:
  shapo написав:А как же вы его завариваете,неужели водой комнатной температуры?
Почему бы и нет?
Ночью заливание, утром можно употреблять. http://7cups.ru/holodnyy-sposob-zavarivaniya-chaya.html

Зелёный и травяной чай заваривал. Интересный вкус.


Очень интересно. Не знал.
Уже залил чай холодной водой.
Жду. Наблюдаю.

А как же быть с дезинфекцией кипятком этого чая, собранного неизвестно какими руками и сортированного на каком-то полу?

Я специи поэтому в сыром виде побаиваюсь использовать!
Не могу себя побороть))
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 15:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  kluychkooleg написав:А красавчик молодец!

Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 16:02

Да СМСочки летят ))

Напомнило старый советский военный фильм
Перефразируя.

Ахтунг! Ахтунг ! Все жители деревня не выходить по возможности на улица, ограничить контакты.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 16:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

http://covid19.com.ua/
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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