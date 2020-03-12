Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 бер, 2020 15:24
freeze написав:
В Австрии запретили собираться более 5 человек.
Жестко.
Когда запретят собираться одному, будет взрыв мозга
Зато Британия отмачивает такие кони, что диву даешься.
В правительстве полное отрицалово карантина, анализы на коронавирус берутся только у пациентов больниц. Если ситуация ухудшится, людям старше 70 лет предложат уйти на долгосрочный карантин-самоизоляцию.
Брексит на всю голову просто
https://www.bbc.com/russian/news-518977 ... ampaign=64
antey1969
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Додано: Нед 15 бер, 2020 15:27
Очень интересно. Не знал.
Уже залил чай холодной водой.
Жду. Наблюдаю.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Додано: Нед 15 бер, 2020 15:30
Из вашей ссылки:
Чай, заваренный в холодной воде, сохраняет все полезные свойства: при холодном заваривании с чайными листьями происходит
тот же процесс, что и при заваривании кипятком, только все активные вещества из них выделяются очень медленно.
yanyura
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Додано: Нед 15 бер, 2020 15:32
[quote="4900495:MASolomko"][quote="4900425:shapo"]А как же вы его завариваете,неужели водой комнатной температуры?[/quote]Почему бы и нет?
Ночью заливание, утром можно употреблять.
http://7cups.ru/holodnyy-sposob-zavarivaniya-chaya.html
Зелёный и травяной чай заваривал. Интересный вкус.
PS Vodafone прислал SMS со ссылкой на сайт
http://covid19.com.ua/
[/quote]
Сколько ни читал на австралийских и тайваньских чаях способ приготовления везде кипяток 100 град с для заварки.
Вот дилетанты, столько столетий пьют и ни черта в чае не понимают
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shapo
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Додано: Нед 15 бер, 2020 15:38
shapo написав:
Сколько ни читал на австралийских и тайваньских чаях способ приготовления везде кипяток 100 град с для заварки.
Вот дилетанты, столько столетий пьют и ни черта в чае не понимают
температура -катализатор,просто так быстрее.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Нед 15 бер, 2020 15:50
kluychkooleg
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Додано: Нед 15 бер, 2020 15:53
freeze написав:
Очень интересно. Не знал.
Уже залил чай холодной водой.
Жду. Наблюдаю.
А как же быть с дезинфекцией кипятком этого чая, собранного неизвестно какими руками и сортированного на каком-то полу?
Я специи поэтому в сыром виде побаиваюсь использовать!
Не могу себя побороть))
detroytred
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Додано: Нед 15 бер, 2020 15:58
kluychkooleg написав:
А красавчик молодец!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Додано: Нед 15 бер, 2020 16:02
Да СМСочки летят ))
Напомнило старый советский военный фильм Перефразируя. Ахтунг! Ахтунг ! Все жители деревня не выходить по возможности на улица, ограничить контакты.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Додано: Нед 15 бер, 2020 16:03
varlo
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