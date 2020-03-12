yanyura написав:В качестве профилактики при простудных заболеваниях (и при первых признаках простуды/гриппа) применяю (с времен студенчества) чай с вином, в пересчете на 200 мл: - 1 чайная ложка (с "горкой") черного чая - 3-4 чайных ложки сахара - 1 чайная ложка красногосухого или столового вина (примерно 7 мл), ни в коем случае не крепленого!
Засыпается/заливается в чашку (стакан), заливается крутым кипятком (из кипящего чайника) и сразу же пьется.
Эффект приближается к "горячему уколу" (хлористый кальций), при каждом глотке по телу идет "теплая" волна, согревает, поднимает настроение. Опьянения нет - какое может быть от 7 мл вина в 200 мл жидкости?
Если чай остыл (теплый) эффекта не будет. Если вкус кисловатый (перелили вина) эффекта не будет, здесь лучше недолить вина, чем перелить.
Пить за один раз можно столько чашек, сколько хочется.
Заливая чай крутым кипятком, портите все хорошее, что есть в чае Аналогично от вина ничего полезного не останется. Обычная "народная медицина" нулевой полезности "Теплая волна" пойдет и так от горячего крепкого чая
Эффект плацебо никто не отменял.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
PS4 написав:У нас паника начнётся через 7-10 дней. То что происходит в аэропортах и как всех легко запускают - просто шокирует. Исходя из этого мы скоро получим такой бум заражённых что мало не покажется. Планирую валить из Киева куда то в отдаленные областя
тікати потрібно на дачу. маючи запасу на місячну самоізоляцію все інше припарка до одного місця
Дачи нету. Думаю снять. Но киевская область не вариант. Может черниговская?
Когда я вам раньше говорил про необходимость поместья или хотя бы хаты где-нибудь на берегах Псла, вы надо мной смеялись.