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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 289290291292
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 16:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Друзья,готовьте банки и будьте здоровы,антивирус еще с 90-х нашёл!
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Нед 15 бер, 2020 16:09, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 16:09

  Faceless написав:
  yanyura написав:В качестве профилактики при простудных заболеваниях (и при первых признаках простуды/гриппа) применяю (с времен студенчества) чай с вином, в пересчете на 200 мл:
- 1 чайная ложка (с "горкой") черного чая
- 3-4 чайных ложки сахара
- 1 чайная ложка красного сухого или столового вина (примерно 7 мл), ни в коем случае не крепленого!

Засыпается/заливается в чашку (стакан), заливается крутым кипятком (из кипящего чайника) и сразу же пьется.

Эффект приближается к "горячему уколу" (хлористый кальций), при каждом глотке по телу идет "теплая" волна, согревает, поднимает настроение. Опьянения нет - какое может быть от 7 мл вина в 200 мл жидкости?

Если чай остыл (теплый) эффекта не будет.
Если вкус кисловатый (перелили вина) эффекта не будет, здесь лучше недолить вина, чем перелить.

Пить за один раз можно столько чашек, сколько хочется.

Заливая чай крутым кипятком, портите все хорошее, что есть в чае
Аналогично от вина ничего полезного не останется.
Обычная "народная медицина" нулевой полезности
"Теплая волна" пойдет и так от горячего крепкого чая :)

Эффект плацебо никто не отменял. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 16:09

сеню не перевели в районную по месту жительства? :P
вроде он был за мед. реформу а поехал не в свою БЕСПЛАТНУЮ районную палату а в коммерческую :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 16:11

  PS4 написав:
  mephala написав:
  PS4 написав:У нас паника начнётся через 7-10 дней. То что происходит в аэропортах и как всех легко запускают - просто шокирует. Исходя из этого мы скоро получим такой бум заражённых что мало не покажется. Планирую валить из Киева куда то в отдаленные областя

тікати потрібно на дачу. маючи запасу на місячну самоізоляцію
все інше припарка до одного місця :lol:

Дачи нету. Думаю снять. Но киевская область не вариант. Может черниговская?


Когда я вам раньше говорил про необходимость поместья или хотя бы хаты где-нибудь на берегах Псла, вы надо мной смеялись. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 16:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Libo написав:Когда я вам раньше говорил про необходимость поместья или хотя бы хаты где-нибудь на берегах Псла, вы надо мной смеялись.


можно в чернобыль, там всё ОК, вирус там обходит стороной.))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 16:18

повесил на дверь табличку.
здесь вирус - прошу не беспокоить :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 16:23

завтра прилетает мой корабль с др. планеты.
есть 10 тыс свободных мест.
500 баксов с человека на 30 дней на планете - ЛОХА.....КИД :P
кому нужен номер карты для перечисления средств пишите в личку. :P :P :P
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 15 бер, 2020 16:26, всього редагувалось 2 разів.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 16:23

  shapo написав:
  Faceless написав:Заливая чай крутым кипятком, портите все хорошее, что есть в чае


А как же вы его завариваете,неужели водой комнатной температуры?

Зависит от вида чая (белый/зеленый/черный). Черный вроде самой высокой температурой, но ниже 90* надо заваривать.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 16:29

В Іспанії рекордний стрибок заражень, кількість смертей подвоїлася :shock:

https://www.eurointegration.com.ua/news ... 5/7107536/
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 16:41

  Игорь Алексеевич написав:у кого есть рецепт от вируса с помощью соли. :P
народ её выгрибает в магазинах палетами :shock:

полоскают горло, нос и ... наверное прочие части тела в растворе из воды и соли?
ol_zy
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