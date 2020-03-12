yanyura написав:

чайная

красного

сухого

столового

не крепленого!

чай остыл

вкус кисловатый

В качестве профилактики при простудных заболеваниях (и при первых признаках простуды/гриппа) применяю (с времен студенчества) чай с вином, в пересчете на 200 мл:- 1 чайная ложка (с "горкой") черного чая- 3-4 чайных ложки сахара- 1ложкаиливина (примерно 7 мл), ни в коем случаеЗасыпается/заливается в чашку (стакан), заливается крутым кипятком (из кипящего чайника) и сразу же пьется.Эффект приближается к "горячему уколу" (хлористый кальций), при каждом глотке по телу идет "теплая" волна, согревает, поднимает настроение. Опьянения нет - какое может быть от 7 мл вина в 200 мл жидкости?Если(теплый) эффекта не будет.Если(перелили вина) эффекта не будет, здесь лучше недолить вина, чем перелить.Пить за один раз можно столько чашек, сколько хочется.