Додано: Нед 15 бер, 2020 17:32

Начнем с определений.

Психоз – это форма расстройства, при которой психические реакции заметно противоречат объективной реальности.

Индуцированный означает введенный - в данном контексте - переданный, навязанный.

Еще нам лучше, хотя бы в очень общих чертах, понимать как устроена наша психика. Её работа основана на одном простом и весьма примитивном принципе: «Стимул--->Реакция».

Чаще всего мы получаем стимулы от наших органов чувств: зрения, слуха, вкуса, обоняния и осязания. Такие стимулы точны, понятны, почти всегда верно и адекватно интерпретируются нашей психикой, вызывая правильные физические реакции.

Реакции это простых случаях обычные физические действия.

Увидели падающий каштан ---> Отклонились

Услышали треск сверху ---> Отскочили

Ощутили горечь ---> Сплюнули

Запах еды ---> Потекли слюнки и т.д.

Немного сложнее в тех случаях, когда стимул достаточно сложный и требует интерпретации.

Например: вы почувствовали прикосновение к ноге, и реакция будет разной в зависимости от того ваш ли это кот или чужая собака. И именно на этапе интерпретации возможны ошибки. Т.е. Стимул вызывает неверную Реакцию. Вы можете пнуть своего кота, интерпретировав его ласки, как попытку укусить вас, соседской шавки.

Но человек, к тому же, – существо социальное, и находится большую часть времени среди других людей. Намного сложнее обстоят дела, когда Стимулом служит Реакция других. Проблема в том, что чем длиннее цепочка передачи Стимулов и Реакций, тем больше возрастает вероятность ошибочной интерпретации. Она возрастает многократно. И часто перерастает уже в цепочку ошибочных интерпретаций. И когда это происходит, то уже невозможно установить какую-либо взаимосвязь между исходным Стимулом и конечной Реакцией. До такой степени все исказилось в пути.

Но вначале мы заговорили о психозе, а значит, нам более интересны психические Стимулы и Реакции. Это происходит тогда, когда мы получаем информацию не от физических органов, а реагируем на уровне чувств и эмоций.

Например: мы узнаем о смерти знакомого человека, и нас охватывает чувство скорби.

Но если в здоровую последовательность Стимул--->Реакция, закрадется ошибка интерпретации, мы будем наблюдать совершенно иную ситуацию.

К примеру: когда мать узнает, что сына сбила машина, и от волнения у нее случается гипертонический криз. А на деле сын отделался синяком и пошел играть в футбол.

Мы не будем сейчас глубоко копаться в природе расстройства, что привело к такой ошибке интерпретации. Однако отметим, что реакция в данном случае явно не соответствует объективной реальности.

Теперь давайте попробуем наложить на вышесказанное, социальную природу человеческого существа.

Социальные группы обладают свойством индуцировать, т.е. передавать общее настроение группы отдельным индивидам. Таким образом, совершенно спокойный индивид, попадая во взволнованную группу, через время тоже начинает испытывать волнение. Или иначе. Человек равнодушный к футболу, попав на стадион, уже к середине матча начнет болеть за одну из команд, а по окончании ощутит радость победы. Ну или горечь поражения.

Еще следует рассказать о таком явлении как саморазогрев. Явление широко распространенное в достаточно больших социальных группах. Если не рыться глубоко в его природе, можно попытаться описать основную суть на примере.

Убегающая в ужасе от чего-то страшного толпа заставляет бежать тех, кто этого страшного и не видел. А вновь прибывающие, добавляют ужаса уже бегущим, стимулируя бежать еще быстрее. И наступает момент, когда никто не может не бежать. Просто потому, что бегущая толпа растопчет.

Хотите понять как это касается вас? Просто возьмите в руки зеркало и посмотрите на себя.

Еще два месяца назад вы не знали такого слова как короновирус. Но потом услышали. А потом еще раз. И еще. Естественное желание разобраться привело вас в любимые социальные сообщества. И только тогда вы осознали весь ужас происходящего. Вы хотели купить маску, а их нет. Хорошо что дома были пару штук. И когда вы пришли в одной из них в супермаркет, там не оказалось гречки. Вы взяли риса… и на всякий случай сгребли с полки последние 7 рулонов туалетной бумаги. Хотя обычно хватает двух на месяц.

Посмотрите еще раз внимательно в зеркало.

Вам сейчас не о вирусе беспокоиться надо. Коснется ли он вас пока сильно под вопросом.

А вот психоз лечить уже самое время.

Монобанк - конченый недобанк :!: