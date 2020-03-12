Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 292293294295 Додано: Нед 15 бер, 2020 17:45 vovan_prm написав: Еще два месяца назад вы не знали такого слова как короновирус. Но потом услышали. А потом еще раз. И еще. Естественное желание разобраться привело вас в любимые социальные сообщества. И только тогда вы осознали весь ужас происходящего. Вы хотели купить маску, а их нет. Хорошо что дома были пару штук. И когда вы пришли в одной из них в супермаркет, там не оказалось гречки. Вы взяли риса… и на всякий случай сгребли с полки последние 7 рулонов туалетной бумаги. Хотя обычно хватает двух на месяц.

Посмотрите еще раз внимательно в зеркало.

Вам сейчас не о вирусе беспокоиться надо. Коснется ли он вас пока сильно под вопросом.

А вот психоз лечить уже самое время. Еще два месяца назад вы не знали такого слова как короновирус. Но потом услышали. А потом еще раз. И еще. Естественное желание разобраться привело вас в любимые социальные сообщества. И только тогда вы осознали весь ужас происходящего. Вы хотели купить маску, а их нет. Хорошо что дома были пару штук. И когда вы пришли в одной из них в супермаркет, там не оказалось гречки. Вы взяли риса… и на всякий случай сгребли с полки последние 7 рулонов туалетной бумаги. Хотя обычно хватает двух на месяц.Посмотрите еще раз внимательно в зеркало.Вам сейчас не о вирусе беспокоиться надо. Коснется ли он вас пока сильно под вопросом.А вот психоз лечить уже самое время.

Ага, таких не принимающих очевидные ФАКТЫ, уже было несколько, в разных странах, царство им небесное...



Психоз и паника - плохо однозначно, трезвый расчет и СОЗНАТЕЛЬНОЕ снижение риска заболеть для себя и своих близких, особенно стариков, принимая дополнительные меры (сюда же входит и создание дополнительного запаса товаров первой необходимости) - вполне себе естественное поведение ДУМАЮЩЕГО человека.



Примеров по странам от Китая, до Италии, Испании, Франции, Германии, США, Ирана вполне достаточно для того чтобы сделать выводы о серьезности происходящего, и о том что подготовиться нужно.

И навязывание "это всего-лишь грипп" и молодым не стоит беспокоится уже срабатывает слабо, и даже вредит, есть примеры смертей и в 20 и в 30 и в 40, все зависит от того какая доза, штамм, и как отреагирует иммунитет. Ага, таких не принимающих очевидные ФАКТЫ, уже было несколько, в разных странах, царство им небесное...Психоз и паника - плохо однозначно, трезвый расчет и СОЗНАТЕЛЬНОЕ снижение риска заболеть для себя и своих близких, особенно стариков, принимая дополнительные меры (сюда же входит и создание дополнительного запаса товаров первой необходимости) - вполне себе естественное поведение ДУМАЮЩЕГО человека.Примеров по странам от Китая, до Италии, Испании, Франции, Германии, США, Ирана вполне достаточно для того чтобы сделать выводы о серьезности происходящего, и о том что подготовиться нужно.И навязывание "это всего-лишь грипп" и молодым не стоит беспокоится уже срабатывает слабо, и даже вредит, есть примеры смертей и в 20 и в 30 и в 40, все зависит от того какая доза, штамм, и как отреагирует иммунитет. _Mykola_ Повідомлень: 3684 З нами з: 09.02.09 Подякував: 525 раз. Подякували: 459 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 17:46 Starikan написав: Вкладчик1234 написав:

Кто зарабатывает? Разве не ясно - Порошенко с Гонтаревой. Кто зарабатывает? Разве не ясно - Порошенко с Гонтаревой.

Кстати, в этом есть доля истины.

За время подготовки к "медреформе" Петина супружница быстро так приросла несколькими киевскими частными клиниками, даже Радуцкого "уговорила" Кстати, в этом есть доля истины.За время подготовки к "медреформе" Петина супружница быстро так приросла несколькими киевскими частными клиниками, даже Радуцкого "уговорила" antey1969 1

Повідомлень: 9240 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1070 раз. Подякували: 2440 раз. Профіль 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 17:47 _Mykola_ написав: https://www.facebook.com/EvidencePediatrics/videos/1113678329009440/

Неплохой такой ликбез для тех кто еще не понял серьезность происходящего. https://www.facebook.com/EvidencePediatrics/videos/1113678329009440/Неплохой такой ликбез для тех кто еще не понял серьезность происходящего.

Вы счастливый человек!

Слушать 1час 20 минут о коронавирусе ... Вы счастливый человек!Слушать 1час 20 минут о коронавирусе ... ЛАД 2 Повідомлень: 15642 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4323 раз. Подякували: 4020 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 17:49 freeze написав: Интересно девки пляшут. Вот у нас трое заболевших, и несколько дней тишина.



Вот соседняя Молдова.

По дням буквально:

3 - 6 - 12 - 21

Каждый день удваивается.



Почему то я верю молдовским медикам. Интересно девки пляшут. Вот у нас трое заболевших, и несколько дней тишина.Вот соседняя Молдова.По дням буквально:3 - 6 - 12 - 21Каждый день удваивается.Почему то я верю молдовским медикам.

А я больше верю австрийцам, которые вдруг резко озаботились по поводу перекрытия авиасообщения с Россией и Украиной А я больше верю австрийцам, которые вдруг резко озаботились по поводу перекрытия авиасообщения с Россией и Украиной antey1969 1

Повідомлень: 9240 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1070 раз. Подякували: 2440 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 17:53 ЛАД написав: _Mykola_ написав: https://www.facebook.com/EvidencePediatrics/videos/1113678329009440/

Неплохой такой ликбез для тех кто еще не понял серьезность происходящего. https://www.facebook.com/EvidencePediatrics/videos/1113678329009440/Неплохой такой ликбез для тех кто еще не понял серьезность происходящего.

Вы счастливый человек!

Слушать 1час 20 минут о коронавирусе ... Вы счастливый человек!Слушать 1час 20 минут о коронавирусе ...

13-го была закрытая онлайн-конференция по коронавирусу для медспециалистов. Шла целый день до вечера. Вот, где уши пухли, тут каких-то несчастных час двадцать. 13-го была закрытая онлайн-конференция по коронавирусу для медспециалистов. Шла целый день до вечера. Вот, где уши пухли, тут каких-то несчастных час двадцать. antey1969 1

Повідомлень: 9240 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1070 раз. Подякували: 2440 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 18:00 _Mykola_ написав: https://www.facebook.com/EvidencePediatrics/videos/1113678329009440/

Неплохой такой ликбез для тех кто еще не понял серьезность происходящего. https://www.facebook.com/EvidencePediatrics/videos/1113678329009440/Неплохой такой ликбез для тех кто еще не понял серьезность происходящего.

Лонгрид (или как сказать про видео?) на полтора часа... вряд ли кто-то будет смотреть.

И это нагнетание уже утомляет. Лонгрид (или как сказать про видео?) на полтора часа... вряд ли кто-то будет смотреть.И это нагнетание уже утомляет. Чому бідний? - Тому що дурний Starikan 2 Повідомлень: 16904 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1747 раз. Подякували: 2624 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 18:00 antey1969 написав: ЛАД написав: _Mykola_ написав: https://www.facebook.com/EvidencePediatrics/videos/1113678329009440/

Неплохой такой ликбез для тех кто еще не понял серьезность происходящего. https://www.facebook.com/EvidencePediatrics/videos/1113678329009440/Неплохой такой ликбез для тех кто еще не понял серьезность происходящего.

Вы счастливый человек!

Слушать 1час 20 минут о коронавирусе ... Вы счастливый человек!Слушать 1час 20 минут о коронавирусе ...

13-го была закрытая онлайн-конференция по коронавирусу для медспециалистов. Шла целый день до вечера. Вот, где уши пухли, тут каких-то несчастных час двадцать. 13-го была закрытая онлайн-конференция по коронавирусу для медспециалистов. Шла целый день до вечера. Вот, где уши пухли, тут каких-то несчастных час двадцать.

Медспециалистов понимаю. А обычным людям... Медспециалистов понимаю. А обычным людям... ЛАД 2 Повідомлень: 15642 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4323 раз. Подякували: 4020 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 18:02 ЛАД написав: _Mykola_ написав: https://www.facebook.com/EvidencePediatrics/videos/1113678329009440/

Неплохой такой ликбез для тех кто еще не понял серьезность происходящего. https://www.facebook.com/EvidencePediatrics/videos/1113678329009440/Неплохой такой ликбез для тех кто еще не понял серьезность происходящего.

Вы счастливый человек!

Слушать 1час 20 минут о коронавирусе ... Вы счастливый человек!Слушать 1час 20 минут о коронавирусе ...

Зато многое разложилось по полочкам, просто систематизация.

Вопрос остался по анализам крови, на какие показатели обращать внимание кроме лейкоцитов. Зато многое разложилось по полочкам, просто систематизация.Вопрос остался по анализам крови, на какие показатели обращать внимание кроме лейкоцитов. _Mykola_ Повідомлень: 3684 З нами з: 09.02.09 Подякував: 525 раз. Подякували: 459 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 18:05 Starikan написав: _Mykola_ написав: https://www.facebook.com/EvidencePediatrics/videos/1113678329009440/

Неплохой такой ликбез для тех кто еще не понял серьезность происходящего. https://www.facebook.com/EvidencePediatrics/videos/1113678329009440/Неплохой такой ликбез для тех кто еще не понял серьезность происходящего.

Лонгрид (или как сказать про видео?) на полтора часа... вряд ли кто-то будет смотреть.

И это нагнетание уже утомляет. Лонгрид (или как сказать про видео?) на полтора часа... вряд ли кто-то будет смотреть.И это нагнетание уже утомляет.

Посмотрите, нагнетания нет, просто систематизация, не более того.

Ну и нет паники, но есть акцент на сознательном поведении.

И, понравилось два варианта развития событий, пока мы идем по первому, и это печаль. Посмотрите, нагнетания нет, просто систематизация, не более того.Ну и нет паники, но есть акцент на сознательном поведении.И, понравилось два варианта развития событий, пока мы идем по первому, и это печаль. _Mykola_ Повідомлень: 3684 З нами з: 09.02.09 Подякував: 525 раз. Подякували: 459 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 18:16 _Mykola_ написав: ЛАД написав: _Mykola_ написав: https://www.facebook.com/EvidencePediatrics/videos/1113678329009440/

Неплохой такой ликбез для тех кто еще не понял серьезность происходящего. https://www.facebook.com/EvidencePediatrics/videos/1113678329009440/Неплохой такой ликбез для тех кто еще не понял серьезность происходящего.

Вы счастливый человек!

Слушать 1час 20 минут о коронавирусе ... Вы счастливый человек!Слушать 1час 20 минут о коронавирусе ...

Зато многое разложилось по полочкам, просто систематизация.

Вопрос остался по анализам крови, на какие показатели обращать внимание кроме лейкоцитов. Зато многое разложилось по полочкам, просто систематизация.Вопрос остался по анализам крови, на какие показатели обращать внимание кроме лейкоцитов.

забейте на анализы крови, я переболел гриппом, температура снизилась до 37 - врачу - выписывай, та анализ крови - норм - выписываю, но сделай флюр, на следующий день прибегает врач с такими глазами - срочно в больницу, говорю - завтра, приехал - крупозное воспаления - я самый тяжелый...а в отделении трупы выносят...а у меня загранкоммандировка, Ющенко подписал, короче пролежал 2 недели и под личную ответственность уехал...2000 год... забейте на анализы крови, я переболел гриппом, температура снизилась до 37 - врачу - выписывай, та анализ крови - норм - выписываю, но сделай флюр, на следующий день прибегает врач с такими глазами- срочно в больницу, говорю - завтра, приехал - крупозное воспаления - я самый тяжелый...а в отделении трупы выносят...а у меня загранкоммандировка, Ющенко подписал, короче пролежал 2 недели и под личную ответственность уехал...2000 год... edvardd

Повідомлень: 5968 З нами з: 20.11.08 Подякував: 88 раз. Подякували: 1491 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 292293294295 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: 75stasstas75 і 3 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 682 , 683 , 684

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6830 1525433

ЛОБ Чет 12 бер, 2020 20:01