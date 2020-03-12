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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 292293294295
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 17:45

  vovan_prm написав: Еще два месяца назад вы не знали такого слова как короновирус. Но потом услышали. А потом еще раз. И еще. Естественное желание разобраться привело вас в любимые социальные сообщества. И только тогда вы осознали весь ужас происходящего. Вы хотели купить маску, а их нет. Хорошо что дома были пару штук. И когда вы пришли в одной из них в супермаркет, там не оказалось гречки. Вы взяли риса… и на всякий случай сгребли с полки последние 7 рулонов туалетной бумаги. Хотя обычно хватает двух на месяц.
Посмотрите еще раз внимательно в зеркало.
Вам сейчас не о вирусе беспокоиться надо. Коснется ли он вас пока сильно под вопросом.
А вот психоз лечить уже самое время.

Ага, таких не принимающих очевидные ФАКТЫ, уже было несколько, в разных странах, царство им небесное...

Психоз и паника - плохо однозначно, трезвый расчет и СОЗНАТЕЛЬНОЕ снижение риска заболеть для себя и своих близких, особенно стариков, принимая дополнительные меры (сюда же входит и создание дополнительного запаса товаров первой необходимости) - вполне себе естественное поведение ДУМАЮЩЕГО человека. :roll:

Примеров по странам от Китая, до Италии, Испании, Франции, Германии, США, Ирана вполне достаточно для того чтобы сделать выводы о серьезности происходящего, и о том что подготовиться нужно.
И навязывание "это всего-лишь грипп" и молодым не стоит беспокоится уже срабатывает слабо, и даже вредит, есть примеры смертей и в 20 и в 30 и в 40, все зависит от того какая доза, штамм, и как отреагирует иммунитет.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 17:46

  Starikan написав:
  Вкладчик1234 написав:Зображення

Кто зарабатывает? Разве не ясно - Порошенко с Гонтаревой.

Кстати, в этом есть доля истины.
За время подготовки к "медреформе" Петина супружница быстро так приросла несколькими киевскими частными клиниками, даже Радуцкого "уговорила"
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 17:47

  _Mykola_ написав:https://www.facebook.com/EvidencePediatrics/videos/1113678329009440/
Неплохой такой ликбез для тех кто еще не понял серьезность происходящего.

Вы счастливый человек!
Слушать 1час 20 минут о коронавирусе ...
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 17:49

  freeze написав:Интересно девки пляшут. Вот у нас трое заболевших, и несколько дней тишина.

Вот соседняя Молдова.
По дням буквально:
3 - 6 - 12 - 21
Каждый день удваивается.

Почему то я верю молдовским медикам.

А я больше верю австрийцам, которые вдруг резко озаботились по поводу перекрытия авиасообщения с Россией и Украиной
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 17:53

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:https://www.facebook.com/EvidencePediatrics/videos/1113678329009440/
Неплохой такой ликбез для тех кто еще не понял серьезность происходящего.

Вы счастливый человек!
Слушать 1час 20 минут о коронавирусе ...

13-го была закрытая онлайн-конференция по коронавирусу для медспециалистов. Шла целый день до вечера. Вот, где уши пухли, тут каких-то несчастных час двадцать.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:00

  _Mykola_ написав:https://www.facebook.com/EvidencePediatrics/videos/1113678329009440/
Неплохой такой ликбез для тех кто еще не понял серьезность происходящего.

Лонгрид (или как сказать про видео?) на полтора часа... вряд ли кто-то будет смотреть.
И это нагнетание уже утомляет.
Чому бідний? - Тому що дурний
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:00

  antey1969 написав:
  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:https://www.facebook.com/EvidencePediatrics/videos/1113678329009440/
Неплохой такой ликбез для тех кто еще не понял серьезность происходящего.

Вы счастливый человек!
Слушать 1час 20 минут о коронавирусе ...

13-го была закрытая онлайн-конференция по коронавирусу для медспециалистов. Шла целый день до вечера. Вот, где уши пухли, тут каких-то несчастных час двадцать.

Медспециалистов понимаю. А обычным людям...
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:02

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:https://www.facebook.com/EvidencePediatrics/videos/1113678329009440/
Неплохой такой ликбез для тех кто еще не понял серьезность происходящего.

Вы счастливый человек!
Слушать 1час 20 минут о коронавирусе ...

Зато многое разложилось по полочкам, просто систематизация.
Вопрос остался по анализам крови, на какие показатели обращать внимание кроме лейкоцитов.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:05

  Starikan написав:
  _Mykola_ написав:https://www.facebook.com/EvidencePediatrics/videos/1113678329009440/
Неплохой такой ликбез для тех кто еще не понял серьезность происходящего.

Лонгрид (или как сказать про видео?) на полтора часа... вряд ли кто-то будет смотреть.
И это нагнетание уже утомляет.

Посмотрите, нагнетания нет, просто систематизация, не более того.
Ну и нет паники, но есть акцент на сознательном поведении.
И, понравилось два варианта развития событий, пока мы идем по первому, и это печаль.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:16

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:https://www.facebook.com/EvidencePediatrics/videos/1113678329009440/
Неплохой такой ликбез для тех кто еще не понял серьезность происходящего.

Вы счастливый человек!
Слушать 1час 20 минут о коронавирусе ...

Зато многое разложилось по полочкам, просто систематизация.
Вопрос остался по анализам крови, на какие показатели обращать внимание кроме лейкоцитов.

забейте на анализы крови, я переболел гриппом, температура снизилась до 37 - врачу - выписывай, та анализ крови - норм - выписываю, но сделай флюр, на следующий день прибегает врач с такими глазами :shock: - срочно в больницу, говорю - завтра, приехал - крупозное воспаления - я самый тяжелый...а в отделении трупы выносят...а у меня загранкоммандировка, Ющенко подписал, короче пролежал 2 недели и под личную ответственность уехал...2000 год...
edvardd
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