vovan_prm написав: Еще два месяца назад вы не знали такого слова как короновирус. Но потом услышали. А потом еще раз. И еще. Естественное желание разобраться привело вас в любимые социальные сообщества. И только тогда вы осознали весь ужас происходящего. Вы хотели купить маску, а их нет. Хорошо что дома были пару штук. И когда вы пришли в одной из них в супермаркет, там не оказалось гречки. Вы взяли риса… и на всякий случай сгребли с полки последние 7 рулонов туалетной бумаги. Хотя обычно хватает двух на месяц. Посмотрите еще раз внимательно в зеркало. Вам сейчас не о вирусе беспокоиться надо. Коснется ли он вас пока сильно под вопросом. А вот психоз лечить уже самое время.
Ага, таких не принимающих очевидные ФАКТЫ, уже было несколько, в разных странах, царство им небесное...
Психоз и паника - плохо однозначно, трезвый расчет и СОЗНАТЕЛЬНОЕ снижение риска заболеть для себя и своих близких, особенно стариков, принимая дополнительные меры (сюда же входит и создание дополнительного запаса товаров первой необходимости) - вполне себе естественное поведение ДУМАЮЩЕГО человека.
Примеров по странам от Китая, до Италии, Испании, Франции, Германии, США, Ирана вполне достаточно для того чтобы сделать выводы о серьезности происходящего, и о том что подготовиться нужно. И навязывание "это всего-лишь грипп" и молодым не стоит беспокоится уже срабатывает слабо, и даже вредит, есть примеры смертей и в 20 и в 30 и в 40, все зависит от того какая доза, штамм, и как отреагирует иммунитет.
_Mykola_ написав:https://www.facebook.com/EvidencePediatrics/videos/1113678329009440/ Неплохой такой ликбез для тех кто еще не понял серьезность происходящего.
Лонгрид (или как сказать про видео?) на полтора часа... вряд ли кто-то будет смотреть. И это нагнетание уже утомляет.
Посмотрите, нагнетания нет, просто систематизация, не более того. Ну и нет паники, но есть акцент на сознательном поведении. И, понравилось два варианта развития событий, пока мы идем по первому, и это печаль.
_Mykola_ написав:https://www.facebook.com/EvidencePediatrics/videos/1113678329009440/ Неплохой такой ликбез для тех кто еще не понял серьезность происходящего.
Вы счастливый человек! Слушать 1час 20 минут о коронавирусе ...
Зато многое разложилось по полочкам, просто систематизация. Вопрос остался по анализам крови, на какие показатели обращать внимание кроме лейкоцитов.
забейте на анализы крови, я переболел гриппом, температура снизилась до 37 - врачу - выписывай, та анализ крови - норм - выписываю, но сделай флюр, на следующий день прибегает врач с такими глазами - срочно в больницу, говорю - завтра, приехал - крупозное воспаления - я самый тяжелый...а в отделении трупы выносят...а у меня загранкоммандировка, Ющенко подписал, короче пролежал 2 недели и под личную ответственность уехал...2000 год...