Додано: Нед 15 бер, 2020 18:29

Тут часто и много обсуждали вопрос о готовности Украины к эпидемии.Вчера разговаривал с друзьями в Германии. Проблемы те же, что у нас, один к одному.Куда девать детей в связи с карантином в школах и детских садах, нехватка мест и оборудования в больницах в случае эпидемии.Разметают туалетную бумагу. По ТВ успокаивают и говорят, что подтереться можно и газетами (привет из совка).Рекомендуют самоизоляцию стариков, полный разрыв социальных связей, в т.ч. с детьми и внуками, продукты заказывать на дом через интернет.Маски нужны больным, единственный смысл для здоровых - мешает касаться руками ко рту и носу.Польза от карантина - возможность избежать пиковых нагрузок на медучреждения.По-прежнему рассматриваю истерию по поводу коронавирусе преувеличенной. Объясняется, по-моему, тем, что нет лекарств - люди ощущают себя совершенно беззащитными. При свином гриппе достаточно быстро нашли лечение.P.s. "Преувеличенная истерия" не означает, что на коронавирус надо наплевать и забыть.