Тут часто и много обсуждали вопрос о готовности Украины к эпидемии. Вчера разговаривал с друзьями в Германии. Проблемы те же, что у нас, один к одному. Куда девать детей в связи с карантином в школах и детских садах, нехватка мест и оборудования в больницах в случае эпидемии. Разметают туалетную бумагу. По ТВ успокаивают и говорят, что подтереться можно и газетами (привет из совка). Рекомендуют самоизоляцию стариков, полный разрыв социальных связей, в т.ч. с детьми и внуками, продукты заказывать на дом через интернет. Маски нужны больным, единственный смысл для здоровых - мешает касаться руками ко рту и носу. Польза от карантина - возможность избежать пиковых нагрузок на медучреждения.
По-прежнему рассматриваю истерию по поводу коронавирусе преувеличенной. Объясняется, по-моему, тем, что нет лекарств - люди ощущают себя совершенно беззащитными. При свином гриппе достаточно быстро нашли лечение.
P.s. "Преувеличенная истерия" не означает, что на коронавирус надо наплевать и забыть.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:P.s. "Преувеличенная истерия" не означает, что на коронавирус надо наплевать и забыть.
Присутствует обычный человеческий страх по неизведанному. Коронавирус сейчас это Барабашка из детства. И дело не в коронавирусе. Если бы астрономы обьявили, что к Земле приближается гигантский астероид и вероятность столкновения 3 процента, также бы все человечество металось, часть блиндажи бы рыла, часть в церквях молилась.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Не принимайте ибупрофен или кортизон против #coronavirus. Министр здравоохранения Франции @olivierveran подтверждает, что противовоспалительные препараты могут ухудшить #COVIDー19 инфекцию. Возьмите PARACETAMOL или позвоните своему врачу.
ЛАД написав:P.s. "Преувеличенная истерия" не означает, что на коронавирус надо наплевать и забыть.
Присутствует обычный человеческий страх по неизведанному. Коронавирус сейчас это Барабашка из детства. И дело не в коронавирусе. Если бы астрономы обьявили, что к Земле приближается гигантский астероид и вероятность столкновения 3 процента, также бы все человечество металось, часть блиндажи бы рыла, часть в церквях молилась.
Последнее исследование китайских ученых показывает, что опасность коронавируса с точки зрения его "выживаемости" недооценена. Они выяснили, что в дыхательных путях человека коронавирус способен находиться целых 37 дней. Это в 2,5 раза больше двухнедельного срока, который применяется в качестве карантинной меры. Результаты исследования опубликованы в журнале Lancet. Выводы медиков основаны на анализе течения болезни у 191 пациента из двух больниц в Ухане, откуда и началась пандемия коронавируса. В одном случае РНК вируса была обнаружена в пробе дыхания пациента спустя 37 дней после заражения.