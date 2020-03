Додано: Нед 15 бер, 2020 18:49

Цікаво, у "місцевих оптимістів" є якийсь реальний безпосередній життєвий досвід щодо вірусної пневмонії .

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell