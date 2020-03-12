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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 294295296297298>
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:29

Тут часто и много обсуждали вопрос о готовности Украины к эпидемии.
Вчера разговаривал с друзьями в Германии. Проблемы те же, что у нас, один к одному.
Куда девать детей в связи с карантином в школах и детских садах, нехватка мест и оборудования в больницах в случае эпидемии.
Разметают туалетную бумагу. По ТВ успокаивают и говорят, что подтереться можно и газетами (привет из совка). :)
Рекомендуют самоизоляцию стариков, полный разрыв социальных связей, в т.ч. с детьми и внуками, продукты заказывать на дом через интернет.
Маски нужны больным, единственный смысл для здоровых - мешает касаться руками ко рту и носу.
Польза от карантина - возможность избежать пиковых нагрузок на медучреждения.

По-прежнему рассматриваю истерию по поводу коронавирусе преувеличенной. Объясняется, по-моему, тем, что нет лекарств - люди ощущают себя совершенно беззащитными. При свином гриппе достаточно быстро нашли лечение.

P.s. "Преувеличенная истерия" не означает, что на коронавирус надо наплевать и забыть.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Разметают туалетную бумагу. По ТВ успокаивают и говорят, что подтереться можно и газетами (привет из совка).
Это происки транснациональной мафии
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Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:35

Сегодня звонит тётка из Кривого Рога - дядя - начала резко расти температура - в жар, скорая, врач - иди нафиг - это от давления :shock:
Завтра вышлю им тесты...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:P.s. "Преувеличенная истерия" не означает, что на коронавирус надо наплевать и забыть.


Присутствует обычный человеческий страх по неизведанному.
Коронавирус сейчас это Барабашка из детства.
И дело не в коронавирусе.
Если бы астрономы обьявили, что к Земле приближается гигантский астероид и вероятность столкновения 3 процента, также бы все человечество металось, часть блиндажи бы рыла, часть в церквях молилась.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:37

freeze опередил))
  ЛАД написав:По-прежнему рассматриваю истерию по поводу коронавирусе преувеличенной. Объясняется, по-моему, тем, что нет лекарств - люди ощущают себя совершенно беззащитными.
Страх — внутреннее состояние, обусловленное грозящим реальным или предполагаемым бедствием.
и мафия :wink:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:43

Не принимайте ибупрофен или кортизон против #coronavirus. Министр здравоохранения Франции @olivierveran подтверждает, что противовоспалительные препараты могут ухудшить #COVIDー19 инфекцию. Возьмите PARACETAMOL или позвоните своему врачу.
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:43

  freeze написав:
ЛАД написав:P.s. "Преувеличенная истерия" не означает, что на коронавирус надо наплевать и забыть.


Присутствует обычный человеческий страх по неизведанному.
Коронавирус сейчас это Барабашка из детства.
И дело не в коронавирусе.
Если бы астрономы обьявили, что к Земле приближается гигантский астероид и вероятность столкновения 3 процента, также бы все человечество металось, часть блиндажи бы рыла, часть в церквях молилась.

Тю.... так объявили уже:
https://www.rbc.ua/rus/styler/zemle-priblizhaetsya-gigantskiy-asteroid-1583327096.html?fbclid=IwAR0Lty6nLjnR8Rqt6oW_Hbuu6DYAQT_XwBKR4M0zZxUfEoRv8SteKLv9cdY
Удивлен, что вы не в курсе.
Монобанк - конченый недобанк :!:
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:49

Цікаво, у "місцевих оптимістів" є якийсь реальний безпосередній життєвий досвід щодо вірусної пневмонії.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:54

  centurionus написав:Цікаво, у "місцевих оптимістів" є якийсь реальний безпосередній життєвий досвід щодо вірусної пневмонії.

оптимизм и только! Много заразы с ним уже успешно перенесено :wink:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:55

Последнее исследование китайских ученых показывает, что опасность коронавируса с точки зрения его "выживаемости" недооценена. Они выяснили, что в дыхательных путях человека коронавирус способен находиться целых 37 дней. Это в 2,5 раза больше двухнедельного срока, который применяется в качестве карантинной меры.
Результаты исследования опубликованы в журнале Lancet. Выводы медиков основаны на анализе течения болезни у 191 пациента из двух больниц в Ухане, откуда и началась пандемия коронавируса. В одном случае РНК вируса была обнаружена в пробе дыхания пациента спустя 37 дней после заражения.
edvardd
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